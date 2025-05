Wer schon mal in einem hektischen Bossfight mit drei Fingern gleichzeitig auf W, A, S und D herumgetanzt ist, kennt das Problem: Zocken auf dem PC ist super, aber die Bewegungssteuerung per Tasten ist häufig… sagen wir’s freundlich: ungenau. Das fühlt sich oft an, als würde man mit Boxhandschuhen Klavier spielen – und genau bei dieser uralten Problematik kommt die Razer Tartarus V2 ins Spiel.

Sie sieht aus wie ein Eingabegerät aus der Zukunft – und das ist sie auch ein Stück weit. Die Tartarus V2 ist keine normale Tastatur, sondern ein sogenanntes Gaming-Keypad: Ein kleineres, ergonomisch geformtes Eingabegerät mit 32 frei programmierbaren Tasten und einem 8-Wege-Analogstick – und jeder Menge Möglichkeiten, eure Steuerung entspannter und zugleich vielseitiger zu machen. Und: Aktuell gibt’s das geniale Ding auf Amazon zum stark reduzierten Preis!

Im Razer Tartarus V2 steckt das Beste aus Tastatur und Gamepad!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der größte Star der Tartarus V2 ist für mich der 8-Wege-Analogstick, der direkt unter dem Daumen sitzt. Was vorher mühsam mit vier separaten Tasten erledigt werden musste, geht hier so intuitiv wie mit einem Gamepad: Ihr steuert eure Spielfigur mit dem Daumen – flüssig, präzise und einfach superkomfortabel.

Das fühlt sich nicht nur deutlich natürlicher an, sondern gibt euch auch taktische Vorteile: Schleichen, Sprinten, rückwärts laufen – alles geht fließend und ohne Umgreifen. Besonders in Action-Adventures, MMOs oder Singleplayer-RPGs ist dieser Stick ein wortwörtlicher Gamechanger. Wer ihn einmal benutzt hat, will nie wieder zurück zur mühseligen Finger-Akrobatik auf einer herkömmlichen Tastatur.

Unbegrenzte Freiheit bei der Steuerung mit sage und schreibe 32 programmierbaren Tasten!

Neben dem Stick bekommt ihr mit der Razer Tartarus V2 ein riesengroßes Arsenal an 32 voll programmierbaren Tasten – inklusive eines Scrollrads. Ob Makros, Skills, Hotkeys oder komplexe Tastenkombinationen: Jede Taste lässt sich beliebig konfigurieren, je nachdem, was ihr braucht. Über Razer Synapse könnt ihr zudem mehrere Profile speichern, zwischen Spielen wechseln und eure Tasten stimmig beleuchten.

Programmierbare Tasten noch und nöcher: Die Razer Tartarus V2 verbindet die Tastenvielfalt einer Tastatur mit der flexiblen Analogstick-Steuerung eines Gamepads!

Wie von Razer gewohnt, kommt auch das Design nicht zu kurz: Die Tartarus V2 ist ergonomisch geformt und bietet eine weich gepolsterte und verstellbare Handballenauflage – damit marathonhafte Gaming-Sessions nicht in unangenehmen Handkrampf-Orgien enden. Alles fühlt sich angenehm griffig an, und die Tasten reagieren präzise mit Razer’s Mecha-Membran-Technologie, die einen klaren Druckpunkt mit leisem Klick verbindet.

Wenn ihr auch in Zukunft die spannendsten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!