Eigentlich sollte schon seit einiger Zeit ein cooles Event in Rainbow Six Siege laufen. Allerdings musste Ubisoft das kurz nach dem Release schon wieder deaktivieren. Schuld daran sind Cheater, die einen Exploit genutzt haben.

Was ist das für ein Event? M.U.T.E Protocol läuft eigentlich schon seit dem 4. August. Das Event verwandelt die Operators in Roboter mit coolen, einzigartigen Fähigkeiten, die das Gameplay des Spiels vollständig ändern:

gespielt wird ein besonderer Spielmodus auf der Map Tower, bei dem gleich zwei Bereiche eingenommen bzw. verteidigt werden können

ihr werdet als Angreifer selbst zu Drohnen, wie ein Transformer

als Verteidiger könnt ihr durch kugelsichere Kameras reisen und euch so teleportieren

Dadurch eröffnen sich völlig neue Wege durch die Map, sowohl für den Angriff als auch für die Verteidigung und ihr müsst noch mehr auf der Hut sein. Aufklärung und Kommunikation werden in M.U.T.E Protocol noch wichtiger, als sie für den Sieg in Rainbow Six ohnehin schon sind.

Während des Events gibt es eine kurze Zeit lang wieder neue Skins für die Operators. Dieses Mal bekommt ihr coole Cyber-Skins – ein krasses Gegenteil zu den 20er-Jahre-Gangster-Skins vom letzten Event.

Cheater nutzen Exploit, erzwingen Neustart

Was ist nun passiert? Wegen eine Exploits wurde das Event allerdings kurz nach dessen Start wieder offline genommen. Einige Cheater haben die Möglichkeit gefunden, sich durch eine Claymore unsichtbar und unverwundbar zu machen.

Dieser Fehler ist bereits in der Vergangenheit aufgetaucht und wurde eigentlich behoben. Das neue Event hat ihn jedoch offenbar zurückgebracht, weswegen Ubisoft vorsorglich das Event wieder offline nahm. Wer vor der Deaktivierung gespielt hat, bekommt als Wiedergutmachung ein Collection-Pack.

Im Event gibts einige coole Skins aus den Packs und im Shop.

Wann kann ich das Event spielen? Das Event ist seit dem 10. August wieder online und soll nun bis zum 17. August laufen. Den Kampf gegen Cheater nimmt Ubisoft sehr ernst und hat erst kürzlich Spielern den Kampf angesagt, die euch aus dem Match werfen.

Das trifft allerdings auch Spieler, die anscheinend unschuldig sind. Der berühmte Rainbow-YouTuber BikiniBodhi etwa wurde wegen Cheatens gebannt – obwohl er es nicht war, wie er sagt. Er sei gehackt worden und jemand anderes aus New York habe Schabernack mit seinem Account getrieben, während er friedlich in Schweden geschlummert hat.