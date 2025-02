Eine 233 Jahre alte Erfindung verbessert Quantencomputer und bringt euch ultraschnelles Internet nach Hause

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in The Tomb

Nicht zuletzt könnte die Entwicklung von Quantencomputern auch die Künstliche Intelligenz (KI) vorantreiben. Quantencomputer wären in der Lage, große Datenmengen viel schneller zu analysieren und zu verarbeiten, was KI-Systeme leistungsfähiger macht.

Welchen Einfluss hat das für uns? Durch die Fortschritte könnten laut Forscher in naher Zukunft mehrere Quantencomputer miteinander über Glasfaser verbunden werden, und das sogar bei Raumtemperatur. Außerdem könnten laut dem BMBF die Fortschritte unseren Datenverkehr und dessen Sicherheit beeinflussen. Da Quantencomputer schnellere Algorithmen für Datenübertragung und Verschlüsselung entwickeln könnten. Die Geschwindigkeit könnte verbessert und die Latenzzeiten in Netzwerken reduziert werden.

Derzeit werden sie in Forschungseinrichtungen und Labors eingesetzt. Zudem finden sie Anwendung in Rechenzentren zur Verbesserung von Berechnungsprozessen.

Um was geht es? Auf der Seite Nature Physics berichten Forscher vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA), über ihre neue Technologie. Diese ermöglicht es Quantencomputern, weniger Wärme zu erzeugen und somit effizienter zu arbeiten. Denn Quantencomputing bietet nicht nur immense Leistung, sondern fordert auch hohe Investitionen in spezialisierte Technologien und extreme Betriebsbedingungen.

