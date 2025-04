Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr etwas kauft – und es euch Monate später immer noch jedes Mal ein kleines Grinsen ins Gesicht zaubert? Genau so geht’s mir mit dem AOC Agon AG276QZD2. Ich hab das Display vor vier Monaten günstiger abgegriffen, und ich sag’s, wie’s ist: Ich war selten so verliebt in einen Monitor.

Dieser Bildschirm hat meine Erwartungen nicht übertroffen – er hat sie ausgelacht und mir stattdessen eine visuelle Achterbahnfahrt der Extraklasse geschenkt. Jedes Mal, wenn ich ein Game starte, kommt mir nur ein Gedanke: “Warum hab ich das nicht schon viel früher gemacht?” Bei MediaMarkt gibt’s den bildgewaltigen QD-OLED-Monitor jetzt übrigens deutlich günstiger im Angebot!

Einmal erlebt, will man nicht mehr zurück – jetzt deutlich günstiger bei MediaMarkt!

QD-OLED kombiniert das tiefe Schwarz klassischer OLED-Panels mit besonders hoher Farbbrillanz – und das merkt man sofort. Egal ob ich ein Spiel wie Cyberpunk 2077 starte, durch die Landschaften von Red Dead Redemption 2 reite oder einfach nur ein YouTube-Video schaue: Die Darstellung wirkt klarer, lebendiger und gleichzeitig natürlicher als bei jedem anderen Monitor, den ich zuvor genutzt habe.

Kaufwarnung: Wenn ihr einmal in den Genuss eines OLED-Panels gekommen seid, wollt ihr garantiert nicht mehr zurück!

Das Schwarz ist dabei wirklich tiefschwarz und die Farben wirken satt und ausgewogen, ohne überdreht zu sein. Besonders bei dunklen Szenen in Diablo IV und Co. entfaltet sich hier ein ganz neuer Grad an Atmosphäre, den man auf einem Standard-Panel so einfach zu sehen bekommt.

240Hz & 0,03ms Reaktionszeit für Performance auf Wettbewerbsniveau!

Auch in reaktionsschnellen Spielen wie Counter-Strike 2 oder Halo Infinite macht sich der Monitor für mich mehr als bezahlt: Die hohe Bildwiederholrate und die niedrige Reaktionszeit sorgen für flüssige Bewegungen ohne Schlieren oder Tearing. Früher hatte ich oft das Gefühl, dass mein Monitor mit dem Tempo nicht mithalten kann – jetzt ist es genau andersrum: Ich komme an meine eigenen Grenzen, nicht der Bildschirm!

Die Specs im Überblick:

26,7 Zoll QD-OLED-Panel

WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel)

Bis zu 240Hz Bildwiederholrate

Extrem schnelle 0,03 ms Reaktionszeit

99,1 % DCI-P3 Farbraumabdeckung

DisplayHDR True Black 400

Adaptive Sync und G-Sync kompatibel

Mein Fazit nach 4 Monaten Nutzung

Ich hab viele Monitore ausprobiert. Einige waren gut, manche solide – aber dieser hier? Der ist geblieben. Und das heißt was. Und jetzt gibt’s ihn bei MediaMarkt günstiger. Wenn ihr auf der Suche nach dem vielleicht besten Preis-Leistungs-Monitor in der QD-OLED-Klasse seid, dann schlagt zu. Aber seid gewarnt: Ihr wollt danach nie wieder was anderes!

