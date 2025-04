Die Tage, in denen Konsolen mit fortschreitender Zeit immer günstiger werden, sind anscheinend gezählt: Sony hat angekündigt, dass der Preis der PS5 Slim Digital Edition – bislang bei 449,99 € – künftig auf 499,99 € steigen soll.

Nach aktuellem Stand betrifft das allerdings nur die digitale Version ohne Laufwerk. Offiziell gilt die Preiserhöhung ab sofort, doch in vielen Online-Shops ist der alte Preis noch zu finden. Wer also noch zuschlagen will, sollte sich jetzt beeilen.

Den aktuell besten Deal bekommt ihr bei eBay: Mit dem Gutscheincode LEVELUP25 bekommt ihr das Bundle aus der PS5 Slim Digital Edition und dem Exklusivspiel Astro Bot für nur 385,11 €. Laut Preisvergleich ist das momentan nicht nur das günstigste Angebot für das Bundle – selbst die Konsole allein gibt’s aktuell nirgends günstiger.

Falls ihr ungerne bei eBay einkauft, könnt ihr euch das Bundle aber auch bei Amazon oder MediaMarkt zu einem geringfügig teureren Preis schnappen:

Für Hammer-Titel wie Ghost of Yōtei, Death Stranding 2 & Co: Schnappt euch die PS5, bevor sie teurer wird!

Es gibt aber auch eine gute Nachricht

Im selben Atemzug hat Sony verlautbaren lassen, dass das optionale Disc-Laufwerk für die PS5 günstiger werden soll. Während der UVP aktuell noch bei 119,99 € liegt (und viele Händler sogar mehr verlangen), soll der Preis bald auf 79,99 € sinken.

Heißt konkret: Wenn ihr euch jetzt noch die PS5 Slim Digital Edition zum alten Preis sichert und später das günstigere Disc-Laufwerk dazu kauft, spart ihr ordentlich im Vergleich zur PS5 Slim Disc Edition, die weiterhin bei 549,99 € liegt. So bleibt ihr flexibel – und schont euren Geldbeutel.

Warum die Preiserhöhung?

Sony nennt als offizielle Gründe für die Preiserhöhung der PS5 Slim Digital Edition übrigens das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld, steigende Inflation und wechselhafte Wechselkurse. Warum allerdings ausschließlich die Digital Edition teurer wird, während die Preise der PS5 Slim mit Laufwerk und der kommenden PS5 Pro unverändert bleiben – und das Disc-Laufwerk sogar günstiger wird – dazu äußert sich Sony bislang nicht.

