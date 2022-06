Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update vom 23. Juni um 09:39 Uhr: Weitere Bundle bei Otto: PlayStation 5, inkl. Dualsense Controller pink & Horizon: Forbidden West

Update vom 23. Juni um 09:28 Uhr: Die Bundles von Otto sind bereits ausverkauft. Es besteht aber die Möglichkeit, dass weitere Kontingente nachträglich freigeschaltet werden. Behaltet dazu am besten die Übersicht der PS5-Artikel im Auge.

Update vom 23. Juni um 09:25 Uhr: Gleichzeitig ist die Abo-Umstellung bei PS Plus online gegangen. Wir übertragen euch hier Stück für Stück die Spiele aus dem PS Store in den Ticker.

Update vom 23. Juni um 09:07 Uhr: PS5-Drop bei Otto!

Es werden 3 Bundles angeboten:

Update vom 23. Juni um 08:50 Uhr: Heute findet die Umstellung des PS Plus-Systems statt. Damit einhergehen weitere Upgrade-Optionen zu eurem bisherigen PS Plus-Abo und eine große Auswahl an kostenlosen Games. Wann die Umstellung vonstattengeht und welche Games enthalten sind, lest ihr in unserem Ticker.

Update vom 23. Juni um 08:05 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Heute ab 10:30 Uhr startet wieder ein PS5-Verkauf bei PlayStation Direct. Die Einladungen dazu wurden gestern Nachmittag per E-Mail versendet. Schaut in euren Posteingang und Spam-Ordner, der mit eurem PSN-Konto verknüpft ist. Trotzdem müsst ihr auch mit Einladung schnell sein, denn es gibt wie bei einem öffentlich Drop keine Garantie, dass ausreichend Konsolen vorhanden sind.

Der letzte PS Direct-Verkauf liegt gerade mal eine Woche zurück. Im Anschluss gab es einen öffentlichen Verkauf mit einer vorgeschalteten Warteschlange. Das heißt, dass auch alle ohne eine Einladung eine Chance bekommen eine PS5 direkt von Sony zu bestellen.

Wenn ihr schon PS Plus-Nutzer seid, dann gibt es ab heute ein paar Änderungen in eurem Abo. Denn dann werden die Services PS Plus und PS Now zusammengeführt. Wie sich euer PS Plus-Abo ab dem 23. Juni ändert.

Wie immer halten wir euch über alles Wichtige rund um die PS5 und ihre Verfügbarkeit auf dem Laufenden.

Und wenn ihr euch auch für die Xbox Series X interessiert: Diese bekommt ihr gerade ganz entspannt bei Amazon.

Für alle, die bisher aber noch kein Glück mit dem Kauf einer PS5 hatten, sind folgende Angebote aus den vergangenen Tagen weiterhin verfügbar:

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.