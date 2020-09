PS5: Gerücht über neues Demo-Feature klingt zu schön, um wahr zu sein

Bei PS Now könnt ihr Spiele entweder herunterladen oder direkt über die Server von Sony streamen, wie etwa bei einem Film. Das erinnert ein wenig an andere Cloud-Dienste wie Xbox Cloud Gaming .

Wie soll das funktionieren? Auch hierfür hat das Gerücht eine Erklärung: Die Demo soll im PlayStation Store gestreamt werden, so wie das viele User bereits von PS Now kennen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − fünf = zwei

Insert

You are going to send email to