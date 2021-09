Grade läuft ein großer PS5-Drop bei Saturn

Auch Spielegrotte nimmt offenbar am Drop teil und bietet PS5-Konsolen über die Website an: spielegrotte.de

Wie viele Konsolen soll es geben? Das ist aktuell nicht bekannt. Sicher ist nur, dass die Bundles nach und nach zum Verkauf angeboten werden, schaut also immer wieder bei den Händlern vorbei. Ihr könnt also auch in ein paar Stunden erneut Glück haben.

Das ist deutlich bequemer, als die einzelnen Produktseiten zu aktualisieren. Wenn ihr Konsolen in euren Merklisten habt, solltet ihr die regelmäßig aktualisieren und schauen, ob ihr eine bestellen könnt. Legt sie dann direkt in euren Warenkorb.

Wie komme ich an eine PS5? Für Media-Saturn gilt dasselbe wie bei Amazon: Legt euch ein Konto und packt euch die verlinkten Bundles auf die Merkliste. Von dort habt ihr einen guten Überblick, wann welches Produkt verfügbar ist und könnt sie von dort aus auch in den Warenkorb legen.

