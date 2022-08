Ihr wollt unbedingt eine PS5 kaufen? Heute am 02.08.2022, habt ihr genau dazu bei PlayStation Direct die Gelegenheit. MeinMMO stellt euch alle dafür wichtigen Informationen vor.

Gestern Nachmittag wurden wieder Einladungen per E-Mail an PSN-Nutzer verschickt, um morgen Vormittag, am 02.08.2022, eine PS5 bei Sonys eigenem Store PlayStation Direct bestellen zu können. In der Vergangenheit folgte hierauf auch ein öffentlicher Verkauf, jedoch leider nicht jedes Mal.

Update am 02. August, 12:05 Uhr: Bei PlayStation Direct gibt es wieder einen öffentlichen Verkauf. Die Warteschlange ist jetzt eröffnet.

Update vom 02. August, 11:32 Uhr: Der Verkauf bei PS Direct ist vor einer Stunde gestartet. Mit einem möglichen öffentlichen Verkauf dürfen wir frühestens ab 12:00 Uhr rechnen.

Wie kann ich die PS5 bei PlayStation Direct bestellen? Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die eine Einladung von Sony erhalten haben, dann findet ihr darin einen Link, der direkt zur Produktseite der PS5 führt. Schaut also am besten in euren Posteingang und auch in den Spamordner. Um die Bestellung abzuschließen, war bislang immer eine Kreditkarte nötig. Beim letzten Verkauf von PlayStation Direct war auch eine Zahlung per PayPal möglich.

Wann startet der Verkauf bei PlayStation Direct? Ab 10:30 Uhr am 02.08. könnt ihr auf den Link in eurer Einladung klicken und die PS5-Konsole bestellen. Es kann nur ein Gerät pro Account bestellt werden.

Wie kann ich auch ohne eine Einladung bei PlayStation Direct bestellen? Es ist möglich, dass im Anschluss auch noch ein öffentlicher Verkauf stattfindet. Dies war in der Vergangenheit manchmal der Fall. Das bedeutet, dass auch alle, die keine Einladung per E-Mail erhalten haben, eine Chance bekommen eine PS5 über PlayStation Direct zu kaufen. Wenn das der Fall ist, dann startet eine im Vorfeld eine Warteschlange.

Wenn ihr noch nicht im PSN angemeldet seid und die Chance auf eine Einladung erhalten wollt, dann könnt ihr euch hier registrieren.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

