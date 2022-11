Ihr wollt endlich eine PS5 kaufen? Heute, am 29.11.2022 habt ihr bei GameStop endlich wieder die Gelegenheit dazu. MeinMMO stellt euch alle dafür wichtigen Informationen vor.

Das ist der GameStop Drop: Heute, am 29.11.2022, könnt ihr bei GameStop eine PS5 kaufen. In einer Pressemitteilung an Medienpartner heißt es, dass es auf gamestop.de heute zum „großen Online-Flash-Sale“ kommt. Ab 15 Uhr könnt ihr dann die PS5 in der Disc und der Digital Edition bestellen, jeweils im Bundle mit God of War Ragnarök.

Sehr wahrscheinlich wird auch hier wieder eine Warteschlange vorgeschaltet, sobald der PS5-Drop beginnt.

In jedem Fall müsst ihr schnell sein. Denn in der Regel sind diese Angebote extrem schnell vergriffen. Wer zu spät kommt, der muss auf Rückläufer hoffen.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Es kommt regelmäßig zu PS5-Angeboten bei den verschiedenen Händlern. Wenn ihr unseren Liveticker im Auge behaltet, sinkt die Chance, dass ihr die beliebte Konsole verpasst.

PS5 kaufen heute im Live-Ticker