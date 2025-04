Auf PS4 und PS5 könnt ihr euch derzeit drei der besten Batman-Spiele für nur 6 € holen

Derzeit könnt ihr euch auf PS4 und PS5 gleich drei richtig gute Batman-Spiele für läppische 6 statt 60 € sichern.

Von welchen Spielen ist die Rede? Gemeint ist natürlich die Batman: Arkham-Trilogie von Entwickler Rocksteady Studios. Die besteht aus:

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Knight

Im PS Store bekommt ihr die gesamte Arkham-Collection für nur 5,99 € statt 59,99 €. Die ist sowohl auf PS4 als auch PS5 spielbar.

Fledermaus-Geschichten mit unvergleichlichem Kampfgefühl

Worum geht es in den Spielen? Als Spieler seid ihr selbst der Mann im Fledermausanzug. Jeder Teil der Reihe erzählt eine größtenteils eigenständige Geschichte:

Im 1. Teil beschränkt sich die Handlung noch auf das Arkham Asylum, in dem eine Vielzahl an Superschurken gefangengehalten werden.

Teil 2 spielt in Arkham City – einem großen, abgeschotteten Areal in Gotham City, in dem die Schurken „frei“ unter sich leben.

Im Finale der Trilogie steht euch schließlich ganz Gotham offen. Die Stadt könnt ihr jetzt sogar mit dem Batmobil durchqueren.

Übrigens: An der Story der ersten beiden Spiele hat Paul Dini mitgeschrieben, der Macher von Batman: The Animated Series. In der englischen Synchro kehren zudem Kevin Conroy und Mark Hamill als die Stimmen von Batman und dem Joker zurück.

Noch dazu erwartet euch hier eines der besten Kampfsysteme, das ihr in Action-Spielen finden werdet: Batmans Bewegungen fühlen sich flüssig und jeder Schlag wuchtig an. Ihr könnt aber auch Verbrecher aus dem Hinterhalt attackieren und hören, wie sich unter ihnen die Angst breit macht.

Zwischendurch werdet ihr als Batman auch Detektivarbeit leisten. So untersucht ihr etwa Tatorte nach Hinweisen und rekonstruiert, was dort vorgefallen ist. Durch die Luft gleiten dürft ihr natürlich ebenfalls, was vor allem in den offenen Spielwelten von Arkham City und Knight Spaß macht.

Batman ist einer der beliebtesten Superhelden aus den DC-Comics und taucht dementsprechend häufiger auf. Ein Werbeclip überrascht nun allerdings mit einer ziemlich Comic-getreuen Version des Helden. Mehr dazu lest ihr hier: Eine Auto-Versicherung zeigt eine Version von Batman und Gotham, die den Comics treu bleibt