Die besten Games auf der PS5 (Pro) 2025 laut Metacritic

Die PS5 ist eine der beliebtesten Konsolen. MeinMMO stellt euch 15 Spiele vor, die, laut Metacritic, zu den besten Spielen auf der Konsole gehören.

Wie wurde diese Liste zusammengestellt? User geben ihre Bewertung auf Metacritic ab, mit denen dann ein Ergebnis zustande kommt. Dabei unterscheidet man zwischen dem Metascore und dem User-Score. Der User-Score richtet sich nach den Nutzerbewertungen; der Metascore ist die Bewertung von Kritikern.

Nach diesem Metacritic haben wir unsere Liste sortiert. Haben mehrere Spiele denselben Metascore, so ist das Spiel weiter oben, das den höheren User-Score hat.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell auf die einzelnen Spiele springen, sollten euch nicht alle interessieren:

[toc]

Hinweis: Diese Liste wurde im März 2025 erstellt und richtet sich nach den, zu diesem Zeitpunkt, aktuellen Bewertungen.

15. Split Fiction

Metascore: 91 User-Score: 8,9 Release: 2025 Weitere Plattformen: PC, Xbox Series X

+ Ko-Op

+ Fantasy und Sci-Fi

+ 3D-Plattformer

Split Fiction kommt von den Machern von It Takes Two. Ihr schlüpft in die Rollen von Mio und Zoe. Das geht vor einem gemeinsamen oder getrennten Bildschirmen.

Mio und Zoe sind beides Autorinnen. Die eine schreibt Sci-Fi, die andere Fantasy. Mithilfe einer Machine kommen sie in ihre eigenen Geschichten und sind dabei auf magische Art und Weise miteinader verbunden. Sie müssen zusammen arbeiten, um gemeinsam zu verhindern, dass ihre kreativen Ideen gestohlen werden.

14. Slay The Princess – The Pristine Cut

Metascore: 91 User-Score: 8,5 Release: 2024 Weitere Plattformen: Xbox Series X, PC

+ Visual Novel

+ (Psycho-)Horror

+ Entscheidungen

Bei Slay the Princess, müsst ihr, wie der Name schon sagt, eine Prinzessin töten. Das ist unbedingt notwendig, denn sonst kommt Unheil über die Welt und sie wird euch töten. Das Spiel hat etliche Entscheidungsmöglichkeiten und dementsprechend auch Enden, die es zu erkunden gibt.

Der Pristine Cut gibt euch drei neue Kapitel und Prinzessinnen, längere Kapitel und ein neues Ende.

13. Street Fighter 6

Metascore: 92 User-Score: 7,5 Release: 2023 Weitere Plattformen: Xbox Series X, PS4, PC

+ 2D-Kampfspiel

+ Mehrspieler

+ Action

Street Fighter 6 ist die neueste Entwicklung der Street-Fighter-Reihe und bringt euch haufenweise Neuerungen für eure Kämpfe. Ein Echtzeitkommentator macht den Kampf lebhafter und ihr könnt zwischen drei Steuerungssystemen auswählen.

In der World Tour begebt ihr euch auf ein Soloabenteuer und könnt eure Fertigkeiten weiterentwickeln. In dem Battle Hub trefft ihr auf andere Spieler, die ebenfalls nach einer Herausforderung suchen. Ein 15-jähriger Spieler besiegte in Street Fighter 6 viel ältere Gegner und durfte am Ende um ein hohes Preisgeld kämpfen.