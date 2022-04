Ihr seid immer noch auf der Suche nach einer neuen PlayStation 5 und habt bisher noch keine erhalten? Heute Morgen wird es sehr wahrscheinlich eine PS5-Verkaufsaktion bei Amazon geben. MeinMMO stellt euch alle Informationen zu einem möglichen Drop vor.

Der letzte PS5-Drop auf Amazon ist rund einen Monat her. Doch jetzt ist die Chance wieder überraschend groß, dass ihr eine PS5 auf Amazon kaufen könnt. Das könnte vor allem all die Personen beruhigen, die beim gestrigen Verkauf direkt bei Sony auf eine PS5 gehofft hatten. Denn hier gab es keine Konsolen und entsprechend enttäuscht waren die User.

Auf Amazon sind nun die bekannten Hinweise aufgetaucht, dass es bald Konsolen geben könnte. MeinMMO stellt euch alle Infos vor und erklärt euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt. In unserem Artikel findet ihr außerdem direkt die Links zu den PS5-Konsolen auf Amazon.

Prime war bisher Pflicht bei PS5-Drops auf Amazon

Warum soll es morgen auf Amazon PS5-Konsolen geben? Auf den Produktseiten der PS5 bei Amazon.de sind seit heute Nacht wieder die „Prime-Spoiler“ aufgetaucht („Prime-Mitglieder haben vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5“).

Das bedeutet, dass wir im Laufe des Vormittags mit einem neuem PS5-Drop rechnen dürfen. Es gibt zwar keine absolute Sicherheit dafür, es ist aber als sehr wahrscheinlich anzusehen.

Mittlerweile ist bei einigen Amazon-Angeboten bei der PS5 der Prime-Hinweis aufgetaucht.

Wann startet der Verkauf auf Amazon? Angeblich soll es PS5-Konsolen auf Amazon am heutigen Mittwoch, den 27. April geben. Auf Amazon startet der Verkauf oft am frühen Morgen zwischen 9:00 und 11:00 Uhr morgens. Ihr solltet daher vor allem am Vormittag in der Nähe eures Rechners sein oder zumindest ein Handy in Reichweite haben, wenn ihr eine Chance haben wollt.

Wie kann ich meine Chance erhöhen? Momentan gibt es vor allem zwei Tipps und Empfehlungen, wenn ihr eine PS5 auf Amazon kaufen wollt:

Packt zum einen die PS5 oder die entsprechenden Bundles auf eure Wunschliste auf Amazon. Häufig kommt ihr so schneller an die Bundles heran.

Zum anderen solltet ihr Prime-Mitglied sein. Es heißt zwar, dass Prime-Mitglieder „vorrangig Zugriff“ haben, die Angebote sind aber so schnell weg, dass andere Personen gar nicht mehr zum Kaufen kommen. Amazon Prime könnt auch ihr 30 Tage kostenlos testen.

Wo finde ich die PS5 auf Amazon? Hier findet ihr zumindest die Direktlinks zu den Konsolen ohne Bundle und zum Bundle mit Horizon Forbidden West. Am besten packt ihr euch die Bundles auf die Wunschliste. Weitere Links ergänzen wir, sobald die Angebote online sind:

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen – Passt heute auf diese Händler auf

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.