Ein Spieler will seine PS4 Pro bei GameStop verkaufen, soll am Ende aber dafür zahlen, dass der Laden sie nimmt

Ein Spieler aus den USA hat versucht, seine PS4 Pro an eine GameStop-Filiale zu verkaufen. Doch statt dafür Geld zu bekommen, sollte er am Ende selber blechen.

Diese Geschichte landete auf dem Gaming-Forum ResetEra. Dort erzählt der Nutzer SolmisateSol in einem Post, dass er eigentlich nur seine PS4 Pro an eine GameStop-Filiale verticken wollte, um so schnell an Geld zu kommen. Viel versprochen hat er sich dabei nicht, lediglich um die 70 $ – also rund 64 €.

Der Kassierer sei richtig nett gewesen, sagte aber auch, dass er für die Konsole wohl nicht so viel Geld bekommen würde. Was das System am Ende jedoch ausgespuckt hat, überraschte sowohl vor als auch hinter der Kasse: Er sollte knapp 5 € draufzahlen, damit GameStop sich der Konsole annimmt.

Fehlendes Zubehör drückte den Preis bis ins Minus

Wie ist das möglich? Dass SolmisateSol beim Verkauf seiner PS4 Pro Verlust gemacht hätte, hatte wohl zwei Gründe:

Er wollte die Konsole ohne das HDMI-Kabel, den Controller und das dazugehörige Kabel verkaufen

Er war kein aktiver GameStop Pro Member

Das fehlende Zubehör senkt den Weiterverkaufspreis der Konsole, dementsprechend gibt es dann auch weniger Geld zurück. Als GameStop Pro Member hätte es zudem einen Bonus beim Verkauf gegeben, der hier weggefallen ist. Dieser Umstand hat den Preis für die Konsole zusätzlich nach unten gedrückt.

Am Ende, so sagt er, ist SolmisateSol auf diesen Handel natürlich nicht eingegangen. Als er versuchte, eine Xbox One an GameStop zu verkaufen, sah es übrigens noch mieser für ihn aus: Dort hätte er um die 20 $, also rund 18 € zahlen müssen.

Neben Häme gibt es aber auch Verständnis für die Praxis des Unternehmens. Ashes of Dreams schreibt in einem Kommentar unter dem Post: „Ich verstehe, dass die Eintauschwerte von GameStop ein Meme sind, aber das hier geht auf deine Kappe. GameStop muss Konsolen in genau dem Zustand annehmen, in dem sie sie weiterverkaufen können. […] Alle fehlenden Teile deines Eintauschs wurden als zusätzlicher Kauf hinzugefügt. Und PS4-Controller sind immer noch ziemlich teuer.“

In Deutschland könnte so etwas nicht passieren – vor allem, weil GameStop zu Jahresbeginn alle Filialen hierzulande geschlossen hat. Das Unternehmen hatte schon seit längerem finanzielle Schwierigkeiten und hat sich daher aus vielen Standorten zurückgezogen. Mehr zu den Schließungen in Deutschland lest ihr hier in unserem Artikel: GameStop: Einer der bekanntesten Gaming-Läden schließt in Deutschland alle Filialen, 500 Mitarbeitende betroffen