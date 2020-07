PS4: Beliebteste PS-Plus-Spiele aller Zeiten enthüllt – Wie kommt Sonic da rein?

Zum Geburtstag von PS Plus hat Sony ein paar interessante Daten veröffentlicht. Unter anderem wurden die Top-5-Gratis-Games von PS Plus gezeigt – und eines tanzt da aus der Reihe.

PS Plus feiert Geburtstag: Seit 10 Jahren ist der PlayStation-Plus-Service verfügbar. Eines der wichtigsten Features kam aber erst im Juni 2012, zwei Jahre nach der „Geburt“ von PS Plus: Der Start der monatlichen Spiele.

Zum Geburtstag schaut PS Plus zurück

Quelle: PlayStation Blog

Jeden Monat können sich PS-Plus-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten Spiele für ihre PlayStation runterladen. Nun veröffentliche Sony, welche 5 Spiele in all der Zeit am meisten heruntergeladen wurden. Das sind:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (März 2019)

Sonic Forces (März 2020)

Shadow of the Colossus (März 2020)

Call of Duty: Black Ops 3 (Juni 2018)

Destiny 2 (September 2018)

In dieser kurzen Liste sind mit den beiden CoD-Teilen und Destiny 2 gleich drei große Shooter vertreten – Call of Duty mit Metascore 83 und 81 und Destiny 2 mit einem Metascore von 85. Bei Shadow of the Colossus (Metascore: 91) handelt es sich um das Remake eines klassischen Meisterwerkes. Das gibt es mit anderen Remastern gerade bis zum 2. Juli günstig im PS-Store.

Und dann ist da noch Sonic Forces, das hier wie ein nicht passendes Puzzleteil wirkt.

Was ist Sonic Forces? Bei Sonic Forces handelt es sich um einen Plattformer, der sich um den blauen Kult-Igel Sonic dreht. Das Spiel steckt das klassische Sonic-Prinzip in eine moderne Hülle und mischt 2D- mit 3D-Einlagen. Im Trailer bekommt ihr einen Eindruck:

Allerdings kam Sonic Forces nicht überragend an. Das Spiel erreichte auf Metacritic gerade mal einen Score von 57 und ist auch nicht unbedingt als Klassiker bekannt. Dennoch steckt es in den Top 5.

Sonic Forces öfter runtergeladen als viele große Spiele – warum?

Wer schaffte es alles nicht in die Liste? Betrachtet man die Liste aller Spiele, die jemals als monatliches PS-Plus-Spiel erschienen, fällt auf, dass da teilweise sehr große Spiele dabei sind. Eine kleine Auswahl:

Uncharted 4: A Thief’s End & Die Nathan Drake Collektion

BioShock: The Collection

The Last of Us Remastered

Batman: Arkham Knight

Und das ist nur der Anfang einer langen Liste starker Spiele. Im Juni 2019 gab es sogar ein anderes „Sonic“-Spiel, das es nicht in die Liste schaffte: Nämlich Sonic Mania. Das liegt bei Metacritic sogar bei einem Score von 86, und ist damit zumindest von den Kritiken her höher angesiedelt als Sonic Forces.

Warum ist Sonic Forces trotzdem dabei? Schaut man auf den Zeitraum, in dem Sonic Forces bei PS Plus landete, wirkt die Platzierung schon etwas sinnvoller.

Denn: Im Februar 2020 startete mit „Sonic the Hedgehog“ die Realverfilmung des Materials, das unter anderem Jim Carrey als Bösewicht an Bord hatte. Der Film war insgesamt ziemlich erfolgreich und lockte viele Fans in die Kinos. Denkbar, dass Sonic Forces einen Monat später auf dieser Welle mitschwamm: Das Spiel landete nämlich im März 2020 bei PS Plus.

Der Sonic-Film könnte mit dem Erfolg zu tun haben

Gleichzeitig war übrigens auch „Shadow of the Colossus“ mit im Angebot, was ein weiterer Grund sein könnte. Gut möglich, dass sich Fans beider Lager in den PS-Store geklickt haben, um das gewünschte Spiel zu laden – und das andere gleich mitnahmen. Zumindest stecken beide in den Top 5.

Außerdem sollte man nicht vergessen, dass viele PS-Plus-Spiele erst lange nach Erstveröffentlichung als monatliches Spiel angeboten werden. Gut möglich also, dass die „großen“ Spiele schlicht schon mehr Spieler hatten, als eben Sonic Forces.

Und zu guter Letzt sollte man erwähnen: Auch, wenn Sonic Forces bei Metacritic nicht den besten Wert eingefahren hat, kann es einfach Spaß machen – vor allem, wenn man mit Kindern spielt. Für MeinMMO-Kollege Sven Galitzki gehört es sogar zu den 5 Spielen, die seine Kinder im Moment am liebsten spielen.