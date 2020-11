Derzeit gibt es im PS Store einige Spiele unter 20 Euro. Wir stellen euch die interessantesten Koop-Spiele aus dem Angebot für die PS4 und PS5 vor.

Was ist das für ein Sale? Sony hat im PlayStation Store einen Sale mit PS4-Spielen unter 20 Euro gestartet. Darunter gibt es einige bekannte Titel wie etwa A Way Out, aber auch kleinere Spiele wie Overcooked 2, die im Koop Spaß machen. Wir stellen euch in unserem Artikel vor, welche Spiele aus dem aktuellen Sale des PlayStation Store ihr euch ansehen solltet.

Wie lange geht der Sale? Der Sale im PlayStation Store läuft noch bis zum 1. Dezember 2020. Ihr habt also noch knapp 3 Wochen, euch die Angebote anzusehen.

PS4-Spiele auf der PS5: Laut Sony funktionieren Laut Sony funktionieren fast alle PS4-Spiele auf der PS5 . Spiele, die ihr also kauft, könnt ihr bald problemlos auf eurer neuen PS5 zocken.

A Way Out

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Hazelight Studios | Release-Datum: 23. März 2018 | Modell: Buy-to-play | Preisspektrum (laut Geizhals): 13,59 – 29,99 €

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist A Way Out? A Way Out ist ein Action-Adventure, dass sich aus der Third-Person-Perspektive spielt. Das Besondere an dem Spiel ist, dass man immer zusammen mit einem Partner spielen muss. Einen Einzelspielermodus gibt es nicht. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Leo und Vincent – zwei verurteilten Sträflingen, die aus dem Gefängnis ausbrechen müssen.

Warum lohnt sich das Spiel? Das Spiel bietet ein spannendes Koop-Erlebnis. Die Geschichte des Spiels wird zeitlich zusammenhängend, aber asymmetrisch erzählt: Jeder Spieler sieht immer via Splitscreen, was der andere Spieler gerade macht. Die Situation kann sich also jedes Mal völlig ändern.

Ebenfalls super ist es, dass man A Way Out nur einmal kaufen muss, auch wenn zwei Spieler spielen. Das liegt an dem Friend Pass Feature: Dieses erlaubt dem Käufer, einen Freund zum Spielen einzuladen. Dieser muss das Game aber nicht besitzen – ein ziemlich cooles System.

Auch unser Autor Max Handwerk hat A Way Out gespielt und hat eine besondere Koop-Erfahrung erlebt.

Das ist weniger gelungen: A Way Out bietet eine streng lineare Geschichte. Ihr werdet kaum Entscheidungen treffen und viel ist vom Spiel vorgegeben. Dadurch hält sich der Wiederspielwert in Grenzen. Auch ist die Grafik nicht mehr ganz taufrisch.

Pro spannende, rasante Geschichte

glaubwürdige Charaktere

spaßiges Koop-Erlebnis dank Erzählstil

Dank „Friend Pass“ muss man Spiel nur einmal kaufen Contra Geschichte ist streng linear

altbackene Grafik

wenig spielerische Herausforderungen

Wo kann man das Spiel kaufen?

A Way Out im PS Store für 10,49 € ( 29,99 € ), ihr spart 65 % im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Overcooked 2

Genre: Strategiespiel | Entwickler: Team17/Ghost Town Games | Release-Datum: 7. August 2018 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals): 18,56 – 60,39 €

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Overcooked 2? In Overcooked 2 müsst ihr innerhalb einer vorgegebenen Zeit aus vielen Zutaten bestimmte Gerichte kochen. Entweder könnt ihr allein oder mit bis zu drei Mitspielern zocken. Mit Teil 2 hat Overcooked nun auch einen Online-Koopmodus bekommen.

Darum lohnt sich das Spiel: Spielerisch verfeinert Overcooked 2 die Formel seines Vorgängers und das macht immer noch großen Spaß: Gemeinsam mit Freunden (oder gegen sie) zu kochen, Rezepte zuzubereiten und auf das Level zu reagieren. Besonders cool ist, dass Overcooked verschiedene Küchen im Angebot hat: Mal kocht ihr in einem Restaurant, ein anderes Mal in einem Heißluftballon. Die Level sind dabei alle kreativ gestaltet.

Das ist weniger gelungen: Der Entwickler bietet zwar eine reichhaltige Palette an Leveln, nutzt das Potential aber kaum aus. Verrückte Ideen wie das Kochen auf einem Heißluftballon gibt es selten. Ebenfalls ärgerlich: die Steuerung kann mitunter fummelig sein.

Pro kreatives Level-Design….

gelungenes Spielprinzip

spaßiger und motivierender Koop-Modus für bis zu 4 Spieler

viele Rezepte zum Kochen Contra … das zu selten genutzt wird.

fummelige Steuerung

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit ist das Spiel im PS Store im Angebot. Dieses Angebot endet jedoch bereits am 21. November 2020 und ist damit kürzer als die übrigen Titel dieser Liste. Wer Overcooked 2 schon besitzt, kann sich auch den Vorgänger ansehen, denn dieser ist ebenfalls im Angebot:

The Escapists 2 – Game of the Year Edition

Genre: Strategiespiel | Entwickler: Team17/Mouldy Toof Studios | Release-Datum: 22. August 2017 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 19,90 – 38,92 €

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist The Escapists 2? Bei diesem Spiel handelt es sich um die Fortsetzung des Ausbruchs-Simulation The Escapists. Hier geht es darum, möglichst geschickt aus verschiedenen Gefängnissen auszubrechen. Dabei werdet ihr vor verschiedene Herausforderungen gestellt. Mit Teil 2 gibt es erstmals auch einen Koop-Modus.

Darum lohnt sich das Spiel: Neben der stimmigen Old-School-Grafik und einem guten Soundtrack bietet das Spiel eine Vielzahl unterschiedlicher Gefängnisse, aus denen ihr ausbrechen könnt. Dabei bestehen die Gefängnisse selbst aus abwechslungsreichen Gebieten und ihr seid etliche Stunden beschäftigt. Ein gutes Tutorial hilft euch dabei, euch im Spiel schnell zurecht zu finden.

Das ist weniger gelungen: Das Spiel bietet euch keinerlei Story wie etwa „A Way Out.“ Die Aufgaben, die ihr in eurem Gefängnisalltag erledigen müsst, wiederholen sich auf Dauer und bieten wenig Abwechslung. Auch die Geräuschkulisse im Gefängnis geht auf Dauer auf die Nerven.

Für wen ist das Spiel geeignet? Wer Ausbruchsszenarien mag oder viel Spaß mit dem Vorgänger hatte, dem dürfte auch Teil 2 gefallen. Auch die Vielzahl an Möglichkeiten, um aus dem Gefängnis auszubrechen, werden euch lange beschäftigen.

Pro Nette Grafik

abwechslungsreihe Level

viele interessante Möglichkeiten zur Flucht

faire Lernkurve dank hilfreichem Tutorial

viele Gefängnisse zum Ausbrechen Contra keine Story

Aufgaben im Gefängnis sind monoton

nervige Geräusche der Mitinsassen

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es die „Game of the Year“-Edition im PS Store im Angebot. Hier sind alle bisher erschienenen DLCs mit zusätzlichen Gefängnissen enthalten.

The Escapists 2 – Game of the Year Edition im PS Store für 10,79 (26,99 €), ihr spart 60 %.

Rayman Legends

Genre: Action | Entwickler: Ubisoft | Release-Datum: 20. Februar 2014 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 14,99 – 29,99 €

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Rayman Legends? Rayman Legends ist ein Jump-and-Run-Spiel und ist der Nachfolger von Rayman Origins. Ihr springt und kämpft euch durch bunte Fantasie-Level, um die Welt vor einer bösen Macht zu retten. Hinzu kommen neben Boss-Leveln auch völlig neue Musik-Level.

Darum lohnt sich das Spiel: Rayman Legends bietet euch eine Fülle von bunten und fantasievollen Gebieten mit viel Abwechslung:

Einmal springt ihr durch den Wald, ein anderes Mal kämpft,

hopst ihr mit James-Bond-Untermalung durch eine Fabrik mit Unterwasseranlagen

oder rennt durch eine Wüste, wo jeder Schritt Geräusche oder Musik macht.

Das Spiel bringt außerdem 40 alte Level aus Rayman Origins und hat somit einen enormen Umfang. Im Koop mit Freunden macht es gleich doppelten Spaß, durch die Level zu springen und zu kämpfen. Wer das Spiel durch hat, kann sich außerdem noch an den bockschweren Zusatzherausforderungen versuchen. Als Bonus gibt es noch ein halbes Dutzend ausgefallene Musiklevel, die es in sich haben. Denn hier müsst ihr mit der Musik springen und kämpfen.

Die Level in Rayman: Legends sind abwechslungsreich. Hier seid ihr auf dem Olymp unterwegs

Das ist weniger gelungen: Ihr könnt zwar unterschiedliche Charaktere spielen, diese bieten jedoch keine unterschiedlichen Fähigkeiten und wirken dadurch eher wie Skins. Außerdem setzt das Spiel auf reinen Couch-Koop, ein Online-Multiplayer ist nicht enthalten.

Für wen ist das Spiel geeignet? Wer nach einem tollen Couch-Koop-Titel sucht, der wird bei Rayman Legends fündig. Wer „nur“ nach einem guten Jump-and-Run-Spiel mit großem Umfang sucht, der sollte sich das Spiel ebenfalls ansehen.

Pro kreative Level mit Musik-Gameplay

großer Umfang

Couch-Koop-Modus

fairer Schwierigkeitsgrad

lebendige und abwechslungsreiche Spielwelt Contra Charaktere haben keine Spezialfähigkeiten

kein Online-Mehrspieler

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot:

Rayman Legens im PS Store für 9,99 ( 19,99 € ), ihr spart 50 %.

Knack 2

Genre: Action | Entwickler: Sony Computer Entertainment Japan | Release-Datum: 5. September 2017 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 17,90 – 34,90 €

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Knack 2? Knack 2 ist ein Action-Adventure und die Fortsetzung des ersten Knack-Spiels, das als Launch-Titel für die PS4 2013 veröffentlicht wurde. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Koop-Modus. Dabei kombiniert das Spiel actionreiche Kämpfe mit einem Plattformer.

Darum lohnt sich das Spiel: Knack 2 bietet eine gelungene Mischung aus Action- und Plattformer-Anteilen. Die Level sind unterschiedlich gestalten und bieten euch viele Möglichkeiten, die Gegenstände in eurer Umgebung richtig zu zerlegen. Die Kämpfe laufen flüssig, was auch an der Kombination aus Kombos und Ausweichen liegt. Daneben bietet das Spiel einen spaßigen Koop-Modus und anschließend kann man sich noch durch den „New Game Plus“-Modus spielen.

Knack ist der Protagonist des Spiels.

Das ist weniger gelungen: Die Geschichte ist unspannend inszeniert und bietet wenig Höhepunkte. Die Kameraführung ist festgelegt, was in manchen Level störend sein kann. Der Protagonist ist auch im zweiten Teil recht blass geraten. Ein paar Trial & Error-Passagen trüben ebenfalls das Gesamtbild.

Für wen ist das Spiel geeignet? Mögt ihr spaßige kooperative Spiele oder sucht ein nettes Spiel für zwischendurch, dann schaut euch Knack 2 an.

Pro fließende Kämpfe dank Kombosystem

spaßiger Koop-Modus, gelungene Mischung aus Action und Plattformer

faire Speicherpunkte und vier Schwierigkeitsgrade

NewGame+ Contra uninspirierte Geschichte

feste Kameraführung

blasser Protagonist

einige Trial & Error-Passagen

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot:

Knack 2 im PS Store für 11,99 ( 39,99 € ), ihr spart 70 %.

Lego Marvel’s Avengers

Genre: Action | Entwickler: Traveller‘s Tales | Release-Datum: 26. Januar 2016 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals.de): 15,03 – 29,00 €

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Lego Marvel’s Avengers? Das Spiel bietet euch Szenarien aus sechs Marvel-Filmen im typischen Lego-Stil. Die offene Spielwelt ist mit vielen, dynamischen Aufgaben gefüllt und ihr könnt mehr als 200 Figuren freischalten und spielen. Wie fast jedes Lego-Spiel ist auch Avengers im Koop an einer Konsole spielbar.

Darum lohnt sich das Spiel: Lego Marvel‘s Avengers bietet einen guten Umfang von mehr als 50 Stunden. Das liegt an den vielen Inhalten, die auf euch warten: Dazu gehören

insgesamt 8 Spielwelten,

dynamische Aufgaben in der offenen Welt

jede Menge Spielfiguren, die ihr freischalten könnt.

All das ist mit dem typischen Lego-Humor und dem Original-Soundtrack der Filme gepaart. Die Kämpfe wirken dank Kombo-Angriffen schnell und die Storysequenzen lassen Spieler schmunzeln, die die Filme gesehen haben.

In Lego Marvel’s Avengers sind wieder jede Menge bekannter Figuren an Bord

Das ist weniger gelungen: Auch Marvel‘s Avengers bietet euch nur lokalen Koop, denn einen Online-Modus gibt es nicht. Die Rätsel und Aufgaben sind wenig spannend und es gibt kaum interessante Neuerungen im Vergleich zu anderen Lego-Spielen.

Für wen ist das Spiel geeignet? Ihr sucht einen netten Koop-Titel, der im Marvel-Universum spielt und einen großen Umfang bietet? Dann solltet ihr euch das Spiel ansehen. Auch Fans der Filme kommen hier auf ihr Kosten.

Pro Großer Umfang (50 Stunden)

Original-Soundtrack der Filme

typischer Lego-Humor

Kombos machen Kämpfe dynamischer

Couch-Koop

aufwändige Storysequenzen, die an die Filme angelehnt sind Contra kein Online-Modus

schwache Rätsel und Aufgaben

wenig Neuerungen im Vergleich zu anderen Lego-Spielen

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es derzeit im PS Store im Angebot:

Lego Marvel‘s Avengers im PS Store für 14,79 ( 39,99 € ), ihr spart 63 %.

Ihr sucht weitere Koop-Spiele für eure Konsole? Dann schaut in unsere MeinMMO-Liste, hier findet ihr weitere gelungene Spiele für eure PS4, die wir euch aktuell empfehlen können:

Das sind die 25 aktuell besten Koop-Spiele auf PC, PS4, Xbox One und Switch