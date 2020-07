Im Juni hatte PS Plus 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Nachdem es anstatt 2 dieses Mal 3 Spiele gegeben hatte, verschenkt Sony gerade an ausgewählte User Gratis-Guthaben für den PS Store. Wir erklären euch, wie ihr nachsehen könnt, ob ihr auch beschenkt worden seid.

Sony hatte im Juli 2020 anlässlich des PS Plus-Jubiläums 3 Spiele verteilt, die User waren aber mit der Auswahl für das Jubiläum unzufrieden gewesen. Nun legt Sony anscheinend noch einmal nach, denn bei einigen Spielern ist kostenloses Guthaben für den PlayStation Store aufgetaucht.

Was genau gibt es? Laut mehreren Berichten verschenkt Sony an Spieler einen Betrag von rund 10 Dollar, die sie beliebig im PS Store ausgeben können. Die Nachrichten im PlayStation Network sehen so aus:

Ein Geschenk zur Feier von PlayStation Plus. Zur Feier von 10 Jahren PlayStation Plus haben wir deinem Konto 15 $ PlayStation Store-Guthaben hinzugefügt. Vielen Dank, dass ihr euch für PlayStation Plus entschieden habt. Mitteilung im PlayStation Network, Quelle: press-start.com

Der Text stammt von einem australischen Nutzer. Es handelt sich im Zitat um 15 australische Dollar und nicht um US Dollar. Umgerechnet sind 15 australische Dollar 9,14 Euro (25.07.20).

Für europäische Nutzer dürfte das also 10 Euro bedeuten – das wird auch bereits angeregt im Subreddit der PS4 diskutiert.

Wer bekommt das Guthaben? Bisher gibt es noch keine Klarstellung, wer nun die 10 Euro Guthaben bekommt und welche Anforderungen erfüllt sein müssen.

Bislang hat sich Sony auch noch nicht zu der Aktion geäußert. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, wenn es etwas Offizielles dazu gibt.

Anlässlich von PlayStation Plus hatte Sony 3 Spiele kostenlos verteilt, darunter auch Tomb Raider.

Sony verschenkt kostenloses Guthaben für den PlayStation Store

So seht ihr, ob ihr beschenkt worden seid: Ihr habt zwei Möglichkeiten, um nachzusehen, ob ihr auch kostenloses Guthaben für den PlayStation Store erhalten habt:

Entweder loggt ihr euch im PlayStation Store ein und klickt auf euer Profil

Alternativ kontrolliert eure Benachrichtigungen auf der PlayStation. Die Nachricht sollte ähnlich aussehen, wie diese oben.

Was denkt ihr? Gehört ihr auch zu den Glücklichen, die Gratis-Guthaben erhalten haben? Was haltet ihr von der Aktion anlässlich PlayStation Plus?

Falls ihr eine Möglichkeit sucht, euer Guthaben auszugeben, wir stellen euch hier die besten Rollenspiele aus dem PS Store Summer Sale 2020 vor, die sich auf jeden Fall lohnen.