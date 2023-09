PS Plus Leak verrät die neuen, kostenlosen Spiele für September 2023: Starkes Action-RPG erhielt 83 % auf Metacritic

Das Line-up für die „PS Plus Extra“-Spiele wird erst am 13. September 2023, also morgen, bekannt gegeben. Wie jeden Monat sorgt dealabs dafür, dass einige der Titel bereits im Voraus bekannt werden. Im neusten Leak verrät das Team hinter dealabs, welche PS4-Spiele in das Programm aufgenommen werden.

Welche Spiele kommen laut des Leaks nach PS Plus Extra? Im September 2023 werden dem Leak zufolge (via dealabs.com) unter anderem die folgenden Spiele in die Bibliothek von PS Plus Extra aufgenommen:

Dabei handelt es sich nur um die Headliner. Es gibt noch einige weitere Spiele, die PS Plus Extra zugefügt werden. All die Titel, die vorgestellt wurden, haben mindestens eine Wertung von 81 Punkten auf Metacritic. Star Ocean: The Divine Force bildet die einzige Ausnahme.

Wie verlässlich ist der Leak? Das Team von dealabs hat in der Vergangenheit regelmäßig richtig gelegen und im Voraus die Spiele von PS Plus enthüllt. Dazu zählt beispielsweise ein Leak aus dem Januar 2023.

Mehrere starke Action-RPG-Spiele für PS Plus Extra

Worum geht es in den Titeln? Spieler, die die NieR-Reihe bislang außer Acht gelassen haben, können mit NieR Replicant ver.1.22474487139… den Anfang der Reihe erleben. Der Titel spielt in einer postapokalyptischen Welt und lässt uns in die Rolle von Nier schlüpfen. Dieser sucht ein Heilmittel für seine Schwester Yonah, die an einer tödlichen Krankheit leidet.

Der Nachfolger zu NieR Replicant ver.1.22474487139… ist NieR: Automata. MeinMMO zeigt euch den Trailer zur GotY-Edition:

An der Star Ocean-Reihe ist das Besondere, dass es zwei unterschiedliche Erzählstränge gibt. Wir entscheiden uns am Anfang des Spiels, aus welcher Sicht wir die Erlebnisse verfolgen wollen. Uns stehen zwei Protagonisten zur Verfügung, die in einer Sci-Fi-Welt zwischen den Planeten reisen können.

Wem zwei unterschiedliche Erzählstränge zu wenig sind, der kann in 13 Sentinels: Aegis Rim gleich 13 verschiedene Perspektiven auf die gleiche Geschichte erleben. Der 2D-Sidescroller ist vor allem für seinen schönen Grafik-Stil bekannt.

Sid Meier’s Civilization VI ist ein Strategiespiel, das im Gegensatz zu seinen Vorgängern neue Wege bietet, um mit seiner Welt zu interagieren. Wir bauen unser Imperium aus und entwickeln unsere Kultur weiter.

In Sniper Ghost Warrior Contracts 2 spielen wir den Scharfschützen Reaper, der ein kriminelles Syndikat zur Rechenschaft ziehen soll. Dem Namen des Spiels zufolge müssen wir manche Gegner aus großer Distanz erledigen, teilweise sind die Gegner sogar bis zu 1 km entfernt.

Wer es etwas ruhiger mag, der findet mit Unpacking seinen Frieden. Hier müssen wir Umzugskartons ausräumen und die Gegenstände so in der Wohnung verteilen, dass sie am richtigen Platz stehen.

Wann werden die Spiele offiziell enthüllt? Am 13. September um 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist es so weit. Dann erfolgt die offizielle Bekanntgabe der Titel, die nach PS Plus Extra kommen.

Die Spiele können nicht von allen Mitgliedern von PS Plus gezockt werden. Nur PS Plus Premium und PS Plus Extra bekommen Zugriff auf die Spiele. PS Plus Essential hat seine ganz eigenen Titel, die im September 2023 kommen: PS Plus: Spiele im September 2023 – Sony schenkt euch den verrückten Cousin von GTA