Spiele für PS Plus Essential im Juni 2025 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Juni 2025? Auch im Juni 2025 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

NBA 2K25 | PS5, PS4

Alone in the Dark | PS5

Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4

Bonus im Rahmen der Days of Play 2025:

Destiny 2: The Final Shape | PS5, PS4 (bereits erhältlich ab 28. Mai)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 03. Juni 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den kostenlosen Spielen von PS Plus Essential im Juni 2025

Hier stellen wir euch die vier Spiele einmal kurz vor:

Alone in the Dark (PS5): Alone in the Dark ist ein Survival-Horror-Computerspiel, das am 20. März 2024 veröffentlicht wurde. Es ist eine Neuinterpretation des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1992, der als Begründer des Survival-Horror-Genres gilt.

Spieler schlüpfen entweder in die Rolle des Privatdetektivs Edward Carnby oder von Emily Hartwood und erkunden ein gruseliges Herrenhaus namens Derceto Manor, um das Verschwinden von Emilys Onkel zu untersuchen.

Das Spiel kombiniert Elemente wie Erkundung, Rätsellösung, Kämpfe gegen übernatürliche Kreaturen und eine dichte, beklemmende Atmosphäre im Stil des Southern Gothic mit psychologischem Horror.

NBA 2K25 (PS5 | PS4): NBA 2K25 ist ein Basketball-Videospiel, das von Visual Concepts entwickelt und von 2K veröffentlicht wurde. Als 26. Teil der Serie simuliert es ein Basketballspiel, bei dem Spieler eine Mannschaft steuern, um die meisten Punkte zu erzielen.

Es wurde am 6. September 2024 veröffentlicht und ist für diverse Plattformen verfügbar. Das Spiel nutzt die ProPLAY-Technologie für authentisches Gameplay und bietet Modi wie MyCAREER, MyTEAM, MyNBA und The W (WNBA).

Bomb Rush Cyberfunk (PS5 | PS4): Bomb Rush Cyberfunk ist ein Action-Adventure-Plattform-Videospiel, das stark von Jet Set Radio inspiriert ist. Spieler erkunden die Stadt New Amsterdam mit Parkour, Skateboard, Inline-Skates oder BMX, um Graffiti anzubringen und ihre Crew zu Ruhm zu führen.

Ziel ist es, rivalisierende Gangs herauszufordern und die Kontrolle über die Stadtviertel zu erlangen. Das Spiel zeichnet sich durch seinen Stil, die Hip-Hop- und Funk-Musik und die akrobatische Fortbewegung aus.

Destiny 2: The Final Shape (PS5 | PS4): Destiny 2: The Final Shape ist eine große Erweiterung für den First-Person-Shooter Destiny 2 und der Höhepunkt der zehnjährigen „Licht- und Dunkelheit“-Saga. Spieler verfolgen den Schurken „der Zeuge“, um ihn an der Erschaffung der „Endgültigen Form“ zu hindern, die alles Leben zerstören würde.

Die Erweiterung bietet eine neue Kampagne, neue Über-Fähigkeiten, die neue Subklasse „Prisma“, sowie diverse neue Inhalte wie Missionen, PvE-Gebiete, PvP-Karten, Ausrüstung und den ersten 12-Spieler-PvE-Inhalt.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?