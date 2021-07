Sony hat am State of Play das erste kostenloses PS Plus-Spiel für PS4 und PS5 vorgestellt. Abonnenten bekommen ein Action-Spiel.

Darum geht’s: Sony hat im offiziellen PlayStationBlog das erste kostenlose Spiel für PS4 und PS5 im August vorgestellt (via blog.playstation.com). Dabei handelt es sich um den Action-Brawler Hunter’s Arena Legend

Das ist ein Spiel, dass PvE-Inhalte und PvP-Kämpfe miteinander kombinieren möchte. Denn zuerst sucht ihr auf der Karte nach Beute und bekämpft Monster, um euch zu verbessern oder seltene Gegenstände zu sammeln. Anschließend stürzt ihr euch in PvP-Kämpfe und hofft, am Ende der letzte Spieler zu sein, der den Kampf überlebt.

MeinMMO stellt euch in diesem Artikel vor, was Hunter’s Arena Legends ist und für wen sich das Spiel lohnt. Hier ist zudem noch der Trailer zum Spiel:

Hunter’s Arena Legends will ein Spiel für Leute sein, die keine Zeit haben

Was ist das für ein Spiel? 30 Spieler prügeln sich in Dreier-Teams in diesem Mix aus Battle-Royale, MOBA und ARPG darum, welcher Spieler am Ende den Sieg davonträgt. Bereits seit 2019 wird das Spiel entwickelt und es gab bereits eine erste Alpha.

Das Spiel setzte in der Alpha auf Dreier-Teams. Spieler wurden in Gruppen mit je 3 Spielern zusammengewürfelt. Sie erkundeten eine riesige Map, die mit der Zeit kleiner wurde. Im offiziellen Spiel soll es verschiedene Spielmodi geben. Dazu gehören unter anderem:

Solo-Modus

Duo- und Trio-Modus

Tag-Match. Hier wählt ihr zwei Jäger eurer Wahl und müsst so lange kämpfen, bis ihr oder euer Gegner besiegt seid.

Das erinnert stark an bekannte Battle-Royale-Spiele, wo die Karte ebenfalls kleiner wird und am Ende der Spieler oder das Team gewinnt, der als Letztes noch am Leben ist.

Was ist an dem Spiel besonders? Hunter’s Arena Legends will ein Spiel für Leute sein, die keine Zeit für große Spiele haben. Der Entwickler verspricht vollmundig, dass man alle „alle Inhalte, die du in MMORPGs magst, innerhalb von 30 Minuten“ erleben könne.

Dabei soll das Spiel mit PvE-Kämpfen, Dungeons, Raids und einem Level-System alle wichtigen Inhalte bieten, die man von einem MMORPG erwarten würde.

Viele MMORPG-Veteranen beklagen, dass sie gerne MMORPGs spielen würden, ihnen dafür aber heute die Zeit fehlt. Die Idee der Entwickler könnte also den Nerv der Zeit treffen.