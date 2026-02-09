Ein sprechender Stein stiehlt Ryan Gosling in seinem eigenen Sci-Fi-Film die Show

Am 19. März 2026 erscheint ein neuer, vielversprechender Sci-Fi-Film im Kino. In Der Astronaut spielt Ryan Gosling einen Molekularbiologen und Lehrer, der die Erde retten muss. Im neuesten Trailer zum von Amazon produzierten Film stiehlt dem Star aber ausgerechnet ein sprechender Stein die Show.

Was ist Der Astronaut für ein Film? Der Astronaut oder im Original Project Hail Mary ist ein neuer Sci-Fi-Film, der am 19. März 2026 in die Kinos kommen soll. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir, der auch für Der Marsianer bekannt ist, und die Amazon MGM Studios produzieren ihn.

Die Filmadaption seines Sci-Fi-Werks setzt mit Ryan Gosling und Sandra Hüller auf starke Darsteller, doch im neuesten Trailer ist vor allem ein sprechender Stein der große Star.

Was sieht man im Trailer? Man sieht viel vom Hauptdarsteller Ryan Gosling, der wohl die meiste Zeit in einer Raumstation verbringen wird. Allein ist er aber nicht, denn man sieht im Trailer bereits, dass er auf ein Steinwesen trifft, dem er auch die Fähigkeit zur Kommunikation gibt. Auch sein Planet scheint kurz vor der Zerstörung zu sein, weshalb beide das gleiche Ziel verfolgen.

Trotz der dramatischen Thematik wird wohl eine Freundschaft der beiden ein zentrales Thema sein. Der Trailer zu Der Astronaut verspricht bereits lustige und lockere, aber auch traurige Szenen – immerhin geht es um das Schicksal der Welt.

Wie reagiert die Community auf den neuen Trailer? Unter dem YouTube-Trailer haben sich (Stand: 09.02.2026, 10:50) fast 2000 Kommentare gesammelt. Dabei zeigt sich: Der Stein, der im Trailer Rocky genannt wird, drückt bei einigen Fans bereits auf die Tränendrüse:

@Nancy-tas schreibt: Warum habe ich das Gefühl, dass es Tränen um einen Stein geben wird, der nicht echt ist?

Auch für @Emily-mee ist Rocky bereits der Star des Films: Ich hätte nie gedacht, dass mir eine Weltraumspinne, die ich weniger als eine Minute lang beobachtet habe, so sehr am Herzen liegen könnte, doch nun bin ich hier.

@HULK11555 ist als Fan des Buches mit dem neuen Trailer auch zufrieden: Dies ist eines der wenigen Male, dass ich eine Verfilmung gesehen habe, in der alles genau so aussieht, wie ich es mir beim Lesen des Buches vorgestellt habe.

Die größte Chance von Ryan Gosling

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zum neuen Trailer? Wie schon die vorherigen Trailer weckt dieser erneut meine Vorfreude auf den Film. Ich bin großer Fan von Ryan Gosling und dieser Film könnte eine seiner größten Chancen auf Auszeichnungen wie den Oscar sein.

Als einziger Mensch im Weltall muss er den Film tragen und wie er bereits in der Vergangenheit bewiesen hat, kann er das auch. Nach seinen Oscarnominierungen für Half Nelson (2007), La La Land (2017) und Barbie (2024) wird es auch Zeit, dass er für seine Leistung belohnt wird.

Abseits davon bin ich ziemlich zuversichtlich, dass der Film gut wird. Die Trailer zeigen bereits, dass man eine Balance zwischen hoffnungsvollen, lustigen aber auch dramatischen Szenen finden wird, und das gezeigte Set-Design sieht auch echt ansprechend aus. Falls ihr bis dahin mehr vom Genre sehen wollt, könnte dieser Anime etwas für euch sein: Ein Anime auf Netflix erinnert mich an Blade Runner und hat mich zu jeder Sekunde gefesselt