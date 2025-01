Preis ist kein Argument mehr: Fast perfekte Neuauflage einer legendären Gaming-Maus jetzt günstig wie nie

Die G502 X Plus ist eine Neuauflage der legendären Gaming-Maus G502 von Logitech und jetzt im Angebot zum neuen Tiefstpreis zu haben.

So gut ist der Preis: Die kabellose High-End-Maus Logitech G502 X Plus gibt es bei MediaMarkt gerade um satte 46 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung und damit so günstig wie noch nie laut Vergleichsseiten.

Auch Saturn bietet aktuell den stark vergünstigten Preis für die Maus, während Amazon als nächstbestes Angebot immer noch deutlich über 100 Euro haben möchte.

Bisher war der größte Kritikpunkt zum Nachfolger der legendären G502 der hohe Preis, der in unserem Test der unbeleuchteten G502 X ohne Plus am meisten aufstieß, während das Modell ansonsten nah an der perfekten Maus dran sein soll.

Das bietet die Logitech G502 X Plus Gaming-Maus

10 Tasten mit mechanisch-optischen Switches nebst freilaufend oder einrastend einstellbarem 4-Wege-Scrollrad

Logitechs Hero 25K mit konfigurierbarer Empfindlichkeit von bis zu 25.600 DPI und 1.000 Hertz Abtastrate, inklusive abnehmbarer DPI-Umschalttaste

wahlweise kabellos mit bis zu 120 Stunden Akkulaufzeit (induktives Laden via Powerplay unterstützt) oder kabelgebundener Betrieb über abnehmbare USB-Kabel

Daumenauflage, Onboard-Speicher und eine personalisierbare 8-LED-Beleuchtung

Gaming-Maus Logitech G502 X Plus für nur 89,99 Euro statt 169 Euro UVP bei MediaMarkt

So gut ist die Logitech G502 X Plus Gaming-Maus

Gute Bewertungen und Test: Nicht nur in rund 30 Rezensionen bei MediaMarkt mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen kommt die Gaming-Maus-Neuauflage von Logitech fast durchweg gut an, auch bei den Kollegen von GameStar gab es 4 von 5 Sterne.

Die Logitech G502 X Plus ist eine extrem präzise, üppig ausgestattete Gaming-Maus, die es allerdings teilweise etwas übertreibt, allen voran beim Preis von etwa 160 Euro. […] GameStar

Pro extrem präzise

viele Tasten

gute Akkulaufzeit (ohne RGB-Beleuchtung) Contra Widerstand der Haupttasten und des Mausrads etwas hoch

laute Primärtasten

vergleichsweise schwer (106 Gramm)

