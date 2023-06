77 Millionen Dollar versenkt: Regisseur Wolfgang Petersen hat einen der besten deutschen Filme produziert und einen riesigen Flop

Wolfgang Petersen war einer der renommiertesten deutschen Filmregisseure der Welt. Doch der Katastrophenfilm Poseidon, der 2006 in die deutschen Kinos kam, wurde zum größten Flop seiner Karriere und stellte sich als wirtschaftliche Katastrophe heraus.

Woher ist Wolfgang Petersen bekannt? Der wohl größte Erfolg von Wolfgang Petersen ist „Das Boot“ aus dem Jahre 1981. Dort führte Petersen nicht nur Regie, sondern auch das Drehbuch. Seine Karriere begann schon mit seinem ersten Film im Jahr 1965. Leider verstarb der Regisseur im vergangenen Jahr in Los Angeles.

Weitere Highlights aus seiner Karriere sind folgende Filme:

Die unendliche Geschichte

Troja

Air Force One

Der Sturm

In „Der Sturm“ konnte Peterson sogar wahre Hollywood-Ikonen als Schauspieler engagieren. Hier setzte Petersen wieder auf die stürmische See und schickte George Clooney und Mark Wahlberg ins Nass.

Was ist Poseidon? Der Film orientierte sich am Katastrophenfilm „Die Höllenfahrt der Poseidon“ aus dem Jahr 1972 und der Romanvorlage „Schiffbruch / Der Untergang der Poseidon“. Allerdings wollte sich Petersen nicht zu sehr an das Original halten, sondern griff lediglich die Idee eines Luxuskreuzfahrtschiffes auf, das von einer gigantischen Welle erfasst wird.

Im Film erleben wir nämlich die Geschehnisse eines Luxusliners namens Poseidon, der an Silvester von Europa nach News York reist. Doch das Schiff wird von einer über 50 Meter hohen Monsterwelle getroffen und kentert. Zahlreiche Passagiere sterben und die wenigen Überlebenden warten im Ballsaal auf Hilfe.

Andere missglückte Verfilmungen findet ihr auf MeinMMO:

Das sind die 5 schlechtesten Videospielverfilmungen aller Zeiten laut IMDb

Poseidon spielte als mittelmäßiger Film Verluste ein

Was für eine Katastrophe wurde der Film? Poseidon hat ein Budget von 160 Millionen US-Dollar verschlungen und dementsprechend hohe Erwartungen an einen Erfolg geweckt. Damit liegt der Film zwar budgettechnisch hinter Größen wie World War Z zurück, doch ein so hohes Budget können nicht viele Filme vorweisen.

Doch obwohl der Film mit imposanten Spezialeffekten daherkam, konnte Poseidon nur unterdurchschnittliche Wertungen einfahren:

Der Film spielte weltweit 181,7 Millionen US-Dollar ein. Doch zusammen mit den Werbekosten, Vertriebskosten und anderen Ausgaben verlor der Film rund 77 Millionen US-Dollar.

Nach Poseidon nahm sich Wolfgang Petersen eine zehnjährige Pause und brachte vor seinem Tod nur noch den Kinofilm „Vier gegen die Bank“ heraus.

Doch mit seinem Flop ist Wolfgang Petersen nicht alleine, auch Peter Jackson musste einen großen Karriereknick verkraften: Peter Jacksons größter Flop ist ein Science-Fiction-Epos, das Millionen kostete und ein Erfolg wie sein Herr der Ringe hätte werden müssen