Twitch verleiht einem Streamer eine Auszeichnung: Einen Monat später merkt er, dass sie gar nicht für ihn ist

Die Entwickler haben dem neuen großen Update den Namen Dawn of the Hunt verpasst und zeigen im Teaser Speere als neue Waffen.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Path of Exile 2: Alle Spirit Gems und ihre dauerhaften Effekte in der Übersicht

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Ein Spieler in Path of Exile 2 hat das offizielle Wettrennen haushoch gewonnen, zockt ausgerechnet die schlechteste Klasse

Path of Exile 2 präsentiert neuen Teaser zum großen Update Dawn of the Hunt

Daigo hat sich nach aktuellem Stand noch nicht öffentlich zu der Verwechslung geäußert. Ob er seine Trophäe noch erhalten wird, steht also aus. Wenn ihr mehr zu dem E-Sportler und seiner Leistung erfahren möchtet, könnt ihr hier weiterlesen: 39-Jähriger gewinnt Turnier in Street Fighter 5, gibt uns alten Männern Hoffnung

In einem Turnier in League of Legends treten deutsche Influencer gegen Profis an, aber sie spielen gar nicht richtig LoL

In den Kommentaren äußern die Zuschauer kreative Ideen, was nun mit der Trophäe geschehen soll: darthchessy meint auf Reddit : „Muss er das zurückgeben? Ich würde es sowas von behalten und Daigo dazu bringen, es zu unterzeichnen.“

In einem Stream vom 18. März 2025 sprach Ponce mit einem anderen Streamer über ihre Auszeichnungen und hielt „seine“ Trophäe stolz in die Kamera. Etwa 5.000 Zuschauer konnten live mitverfolgen, wie der Streamer innehielt und sich die Namens-Plakette zum ersten Mal genauer ansah.

Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to