Eine der wichtigsten Streamerinnen auf Twitch fordert Kinder-Kategorie für Streams

So soll es werden: Seit dem Hate-Raid durch den jetzt gebannten Streamer JiDion ist Pokimanes Streaming-Erfahrung gedämpft. Sie glaubt, dass viele jüngere Zuschauer einfach auf den Troll-Hype aufgesprungen sind. Sie würden da weitermachen, wo JiDion aufgehört hat. Deshalb glaubt die Streamerin, dass Twitch eine Kategorie für Kinder braucht oder eine gänzlich neue Plattform bieten sollte. Twitch müsse hier besonders penibel darauf achten, was in den Chats vor sich geht und welchen Content Streamer teilen.

Die berühmte Twitch-Streamerin Pokimane fordert aufgrund eines aktuellen Vorfalls in ihrem Stream eine Version von Twitch, die nur für Kinder ist. Sie möchte so eine sichere Plattform für alle Altersgruppen schaffen.

