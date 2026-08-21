6 Pokémon-Paare, die schlimmer verfeindet sind als Ash und Team Rocket

Die Welt der Pokémon ist bevölkert von wilden Monstern. Kein Wunder, dass es da zu Kämpfen kommt. Und manche Monster verbindet eine echte Feindschaft.

Wer gerade Pokémon GO spielt, dürfte das aktuelle Wasser-Event bemerkt haben. Darin sind erstmals die Pokémon Urgl und Pikuda zu fangen.

Dass die beiden zusammen erscheinen, ist kein Zufall – denn Urgl und Pikuda verbindet eine direkte Feindschaft.

Das hat uns neugierig gemacht: Welche Pokémon werden noch durch echte Feindschaften verbunden? Wir haben uns ein paar interessante Fälle angeschaut, die wir euch auf den folgenden Seiten vorstellen!

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Urgl & Pikuda

Urgl und Pikuda sind gerade frisch in Pokémon GO erschienen. Und die beiden können sich gar nicht leiden: Im Pokédex zu Pokémon Schild wird Urgl nämlich als Vielfraß dargestellt, der Pikuda im ganzen verschlingt. Seine Fressgier kann allerdings auch dafür sorgen, dass es zu große Pikuda herunterwürgen will, die ihm dann im Halse stecken bleiben – oder andere Pokémon, wie Pikachu.

Urgl und Pikuda verbindet eine für Pikuda äußerst unangenehme Beziehung

Pikuda wiederum ist leichte Beute, da es kaum sehen kann und auch nicht besonders mobil ist. Seine Entwicklung Barrakiefa hingegen sorgt in der Pokémon-Welt selbst für Stress: In Pokémon Purpur erfahren wir, dass es sich gerne mit Normifin um Futter balgt.

Auf der nächsten Seite findet ihr einen echten Klassiker unter den Feindschaften in der Pokémon-Welt!