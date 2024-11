Trainer in Pokémon TCG Pocket sammeln Karten, die sie gar nicht lesen können, wollen mehr davon

Schon im Trailer von Pokémon TCG Pocket konnte man sehen, dass die Kartentexte in verschiedenen Sprachen erhältlich sind. Ein Trainer sucht gerade nach neuen Freunden, um seine Sammlung zu erweitern.

Was sind das für Karten? In Pokémon TCG Pocket gibt es Karten in 9 unterschiedlichen Sprachen. Je nach Sprache, die ihr in der App verwendet, können die Namen und Angriffe der Pokémon in den folgenden Sprachen auftauchen:

Deutsch

Englisch

Französisch

Spanisch

Brasilianisches Portugiesisch

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Traditionelles Chinesisch

Die Karten unterscheiden sich inhaltlich nicht voneinander. Nur der Text, der auf der Karte steht, ist in der jeweiligen Sprache verfasst. Für den Kampfmodus wechseln die Kartentexte zurück in die Sprache, in die ihr eure App eingestellt habt. So ist auch im Kampf gewährleistet, dass ihr versteht, was ihr da gerade im Duell macht.

Trainer sucht Freunde, um Karten aus Pokémon TCG Pocket in anderen Sprachen zu bekommen

Wie komme ich an die Karten? Ein Trainer im Reddit-Forum sucht gerade nach Freunden, die in anderen Sprachen als Englisch spielen. Er würde nämlich gerne Karten in anderen Texten sammeln, um seine Sammlung zu erweitern.

Über den Wundertausch ist es möglich, an die anderen Sprachversionen zu kommen. Sobald ein Freund ein Boosterpack öffnet und eine andere Sprache eingestellt hat, stehen sie nämlich in genau dieser Sprache zur Verfügung. Beim Wundertausch könnt ihr euch dann über eine neue Karte freuen, die in eurer Sammlung in der anderen Sprache angezeigt wird.

Wie kommen die anderssprachigen Karten an? Die englischsprachigen User finden viele deutsche Begriffe witzig. Die Attacke Schweifvertrimmer scheint für sie unaussprechbar zu sein und User Bartendur merkt an, dass Flegmon im Deutschen wie ein Digimon klingt.

Auch Major Bob, wie er im Deutschen heißt, klingt für viele einfach nur lustig. Im Englischen heißt er nämlich Lt. Surge.

Komme ich auch ohne Freunde an die Karten? Wenn ihr keine Freunde habt, die in anderen Sprachen spielen, könnt ihr ganz einfach selbst an fremdsprachige Karten kommen. Dazu müsst ihr in den Einstellungen die Sprache ändern.

Alle Karten, die ihr dann aus Boosterpacks zieht, sind dann in der neuen Sprache. Eure bisherige Kartensammlung behält die Sprache, in der ihr sie bekommen habt. So könnt ihr ja versuchen, nicht nur alle Pokémon, sondern auch alle Sprachen zu sammeln!

