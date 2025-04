Es gibt ein Pokémon, das seltener ist als Shinys, aber völlig nutzlos

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Die Shinys sind Pokémon mit anderen Farbvariationen und viel seltener als gewöhnliche Taschenmonster. Auch in Pokémon GO gibt es schillernde Varianten – doch es kann passieren, dass es zu einem Grafik-Bug kommt: Pokémon GO: Spieler findet Shiny und fängt es direkt – Merkt später, dass etwas mit seinem Pokéball nicht stimmt

Wie selten sind sie? Die Chance, ein solches Pokémon zu ziehen, liegt bei 1 zu 10.000. Damit ist es schwieriger, ein Pokémon auf Level 100 zu fangen, als ein Shiny. Denn in Pokémon Platin und Schwarz 2 / Weiß 2 liegt die Chance, einem schillernden Taschenmonster zu begegnen, bei 1 zu 8.192 (via PokéWiki ).

Wo kann ich dieses Pokémon treffen? Die beiden Pokémon könnt ihr in zwei unterschiedlichen Videospielen antreffen. Dabei müsst ihr in beiden Fällen eine Superangel im Wasser nutzen, um zu fischen.

Um welche Pokémon handelt es sich? Die beiden Pokémon, die noch seltener als Shinys sind, sind Karpador und Garados. Sie sind nämlich die einzigen beiden, die auf Level 100, also dem maximalen Level in Pokémon, gefangen werden können. Selbst Legendäre Pokémon wie Mewtu oder Lugia liegen beim Fangen unter Level 100.

Erinnert ihr euch noch an den Moment, als ihr zum ersten Mal ein seltenes, schillerndes Pokémon (Shiny) in den Videospielen gefangen habt? Tatsächlich gibt es noch 2 weitere Pokémon, die noch seltener anzutreffen sind – und eines davon könnt ihr nicht einmal nutzen.

