Pokémon GO startet heute Wunderbonusstunde – Lohnt sie sich?

In Pokémon GO gibt es heute Abend, am 12. März, wieder eine Wunderbonusstunde. Wir verraten euch, ob sich die Stunde lohnt.

Was ist die Wunderbonusstunde? Dieses Event läuft jeden Donnerstagabend und stellt für eine Stunde lang einen speziellen Bonus in den Mittelpunkt.

Welchen Bonus gibt es heute? Diesmal stellen sie doppelte Bonbons in den Mittelpunkt. Für jedes Pokémon, was ihr innerhalb der Stunde fangt, gibt es die doppelte Menge an Bonbons.

Wunderbonusstunde mit doppelten Bonbons

Wann geht es los? Die Stunde startet heute Abend um 18:00 Uhr. Eine ganze Stunde lang könnt ihr dann vom Bonus profitieren.

Für jedes Pokémon gibt es doppelte Bonbons

Lohnen sich die doppelten Bonbons? In einer Stunde kann man natürlich nicht haufenweise Bonbons sammeln, doch hier und da kann man sich durchaus über die mehr Bonbons freuen.

So lohnen sich beispielsweise Raids von Praktibalk. Dort bekommt ihr dann mit Sananabeere pro Raid sogar 12 Bonbons. Es lohnt sich also nach diesem Raid-Boss Ausschau zu halten.

Ansonsten findet man vielleicht hier und da ein Pokémon, welches man noch nicht entwickelt hat und kann sich die vermehrten Bonbons einsammeln. Denkt an die Sananabeere, denn so gibt es dann gleich 12 Bonbons.

Dennoch muss man festhalten, dass man für diesen Bonus nicht alles stehen und liegen lassen muss. Es gibt deutlich bessere Boni, die man sich sichern kann. Doch wenn man sowieso Zeit hat, dann kann man den Bonus durchaus ausnutzen.

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Schon morgen früh, also am 13. März, startet ein Event rund um den Start der PvP-Liga. Dort gibt es besondere Pokémon vermehrt und mehr Sternenstaub aus Trainer-Kämpfen.

Außerdem laufen nächste Woche wieder Rampenlicht-, Raid- und Wunderbonusstunde.

Außerdem warten im März noch viele weitere Events auf euch: