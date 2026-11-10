Pokémon GO verteilt kostenlosen GO Pass Deluxe, ihr müsst nur eine Sache erledigen

In Pokémon GO könnt ihr euch demnächst einen kostenlosen GO Pass Deluxe sichern, wenn ihr jetzt spielt.

Was wird verteilt? Bei eventbezogenen GO Pässen gibt es in der Regel zwei Versionen: Den kostenlosen GO Pass, und den kostenpflichtigen GO Pass Deluxe. Der Deluxe-Pass bringt dabei immer bessere Belohnungen mit, als die kostenlose Variante.

Nun startet in der kommenden Woche, am 16. November, das Event Dynamax-Pfade . Auch bei diesem Event kann man einen Standard- und einen Deluxe-Pass erhalten.

Der Clou: Wenn man jetzt spielt, erhält man sogar den Deluxe Pass gratis.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Wie erhalte ich den GO Pass Deluxe zu Dynamax-Pfade kostenlos?

Um den GO Pass Deluxe zu Dynamax-Pfade kostenlos zu erhalten, müsst ihr im aktuell laufenden GO Pass Auf ins Abenteuer einfach nur den ersten Rang erreichen.

Dafür braucht ihr gerade mal 10 Punkte im aktuellen GO Pass. Dafür reicht es beispielsweise, 10 Pokémon zu fangen, 2 Eier auszubrüten oder einen Raid zu gewinnen. Es ist also wirklich sehr einfach.

Dann müsst ihr nur noch die Belohnung T-Shirt zur GO Naturzone 2026 (Lila) aus dem Pass abholen. Habt ihr das getan, erhaltet ihr den kostenpflichtigen Dynamax-Pfade GO Pass Deluxe kostenlos – und auch noch etwas früher.

Wie der Scopley Explore Support auf der Plattform X bestätigt, wird der neue Pass dann nämlich schon am Samstag, den 14. Oktober um 10:00 Uhr lokaler Zeit für euch freigeschaltet. So könntet ihr dann schön während der Pokémon GO Naturzone weitere Punkte sammeln.

Was steckt in dem Deluxe Pass? Im Detail ist das noch nicht ganz klar. In der Ankündigung des Events wurden schon für den kostenlosen Pass die Begegnung mit Endynalos (bzw. Bonbons für das Monster, wenn ihr es schon habt), sowie weitere Belohnungen angekündigt.

Im Deluxe Pass erhält man darüber hinaus laut Ankündigung (auf pokemongo.com):

weitere Begegnungen mit den Dynamax-Pokémon des Events mit Spezialhintergrund

noch mehr Bonbons und XL-Bonbons für Endynalos

Silberne Sananabeeren

XL-Sonderbonbons

Event-Sticker

weitere Überraschungen

Welche Monster das beispielsweise sind, oder wie die Belohnungen über die Ränge verteilt werden, ist aber noch nicht ganz klar.

Grundsätzlich ist die Kombination der Events Auf ins Abenteuer, Naturzone und Dynamax-Pfade ein spannender Zeitraum in Pokémon GO, der viele Monster mitbringt. Was in diesem Monat ansonsten ansteht, haben wir natürlich wie immer für euch zusammengefasst. Schaut einfach in unserer Übersicht der Events in Pokémon GO im November 2026 vorbei.