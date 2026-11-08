Pokémon GO: Auf ins Abenteuer – Alle Inhalte des großen Events

In Pokémon GO startet das „Auf ins Abenteuer“-Event mit einigen Inhalten. MeinMMO zeigt euch, welche das sind.

Was ist das für ein Event? Am 14. und 15. November 2026 findet die große Naturzone 2026 in Pokémon GO statt. Zur Einstimmung läuft in den Tagen vorher das „Auf ins Abenteuer“-Event.

Wann läuft das Event? Es startet am Montag, dem 9. November 2026 um 10:00 Uhr und läuft bis Freitag, dem 13. November 2026 um 20:00 Uhr.

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Pokémon und exklusive Attacken

Welche Dynamax-Monster gibt es? Gleich 2 Dynamax-Monster feiern im Event ihr Debüt. Ihr könnt erstmals Regidrago und Metal als Dynamax-Varianten erhalten.

Folgende Monster könnt ihr in Dynamax-Raids im Event herausfordern:

1-Sterne-Dyna-Raids:

Trasla*

2-Sterne-Dyna-Raids:

Machollo*

5-Sterne-Dyna-Raids (Mittwoch, 11. November):

Registeel*

5-Sterne-Dyna-Raids (Donnerstag, 12. November:

Regidrago*

5-Sterne-Dyna-Raids (Freitag, 13. November):

Latias*

Latios*

Welche Raids gibt es? Auch reguläre Raids sind Teil des Events. Hier erwarten euch die folgenden Bosse.

3-Sterne-Raids:

Shadrago*

Schlurm*

5-Sterne-Raids:

Zacian (König des Schwertes)*

Zamazenta (König des Schildes)*

Zudem gibt es innerhalb des Events 2 Raid-Stunden. Am Montag, dem 9. November 2026 könnt ihr hier Zacian (König des Schwertes) herausfordern, am Dienstag, dem 10. November 2026, wartet Zamazenta (König des Schildes) auf euch.

Besiegt ihr Zamazenta oder Zacian in einem Raid innerhalb des Events, dann erhaltet ihr außerdem Energie für das jeweilige Monster. Diese benötigt ihr für die Formwechsel der beiden Monster.

Welche exklusive Attacken gibt es? Einige Monster, die ihr während des Events fangen könnt, beherrschen exklusive Attacken. Dabei handelt es sich um die folgenden Attacken:

Registeel: Sofort-Attacke Metallklaue

Latias: Lade-Attacke Nebelball

Latios: Lade-Attacke Schwinerfer

Regidrago: Sofort-Attacke Feuerodem

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Seid ihr in der Wildnis unterwegs, dann könnt ihr im Event Mangetilo*, eF-eM* sowie Togedemaru* finden.

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können mit etwas Glück auch als Shiny gefunden werden.

Weitere Inhalte des Events

Was steckt im GO-Pass? Wie gewohnt wird es auch bei diesem Event einen GO-Pass geben, der in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante verfügbar sein wird. Der Pass ist sogar noch über das eigentliche Event hinaus im Zeitraum der Naturzone 2026 am 14. und 15. November 2026 aktiv. An diesen beiden Tagen ist zudem das Limit für tägliche Punkte aufgehoben.

In der regulären Ausgabe des Events warten unter anderem folgende Inhalte und Boni auf euch:

Begegnung mit Dynamax-Meltan* und weiteren Event-Monstern

T-Shirt zur GO-Naturzone 2026 für euren Avatar

Sternenstaub

Erfahrungspunkte

Pokébälle

Bonbons

halbierte Schlüpf-Distanz für Eier (Stufe 25)

In der Deluxe-Variante gibt es außerdem unter anderem folgende Belohnungen und Boni:

Silberkronkorken

weitere Begegnungen mit Dynamax-Meltan

Duraludon-Hose für euren Avatar

Rauch

Glücks-Ei

5.000 zusätzliche EP für Raid- und Dyna-Kämpfe (Stufe 1)

25 % weniger Dyna-Partikel für das Entsperren und Aufleveln von Dyna-Attacken (Stufe 2)

ein zusätzliches Bonbon für Raids und Dyna-Kämpfe (Stufe 3)

ein zusätzliches XL-Bonbon für Raids und Dyna-Kämpfe für Trainer ab Level 31 (Stufe 3)

Welche weiteren Inhalte gibt es? Zudem sind die folgenden Inhalte und Boni während des Events aktiv:

ihr könnt Shiny-Gierspenst finden, wenn ihr die Münztasche aktiviert

ihr könnt Shiny-Metal finden, wenn ihr die Wunderbox aktiviert (zudem ist die Abklingzeit reduziert)

Fern-Raid-Limit wird auf 30 angehoben (vom 9. November 2026 bis zum 13. November 2026)

Fern-Raid-Limit wird aufgehoben (am 14. und 15. November 2026)

Monster aus Raids und Dyna-Kämpfen der Stufe 5 können einen neuen Spezialhintergrund erhalten

Event-Feldforschungen

eine globale Herausforderung

Event-Sticker

Was sagt ihr zu dem Event? Werdet ihr es nutzen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden im aktuellen Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.