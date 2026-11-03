Pokémon GO hat eine Reihe an Updates angekündigt. Darunter ist eine Änderung, die sich die Community schon seit Jahren wünscht.

Obwohl es vor Kurzem erst ein Update gab, das von der Community sehr positiv aufgenommen wurde, so gab es zuletzt einige Neuerungen, die für Kritik unter Spielern sorgten. Dazu zählte auch die Änderung der Evergreen-Wochen.

Nun wurden gleich mehrere neue Änderungen angekündigt. Mit dabei ist auch eine Neuerung, die sich viele Trainer seit langer Zeit gewünscht haben.

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Hintergründe, Gadget und visuelle Anpassungen

Über welche Änderung freut sich die Community? Mit Beginn der diesjährigen Naturzone können eure Freunde und ihr selbst den Orts- oder Spezialhintergrund eines Monsters auch in eurem Trainerprofil sehen. Diese Änderung ist ab dem 9. November 2026 um 10:00 Uhr verfügbar.

Zunächst wird diese Änderung nur mit dem Spezialhintergrund der Naturzone 2026 sowie mit Ortshintergründen verfügbar sein. In der Zukunft sollen jedoch auch weitere Hintergründe dazukommen. Wann genau und welche Hintergründe noch ergänzt werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Diese Funktion wurde in der Vergangenheit öfter von der Community gewünscht und wird nun umgesetzt.

Wie das aussieht, seht ihr in diesem Beitrag auf X:

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Welche Änderung gibt es beim Entdecker-Gadget? Auch das Entdecker-Gadget erhält eine Änderung. Während es bisher nur Monster gefangen und Stops gedreht hat, wenn ihr selbst nicht aktiv gespielt habt, so ist dies in Zukunft auch möglich, wenn ihr im Spiel unterwegs seid.

Habt ihr das Gadget beim Spielen aktiviert, dann seht ihr im Spiel anhand eines rosa Pokéball-Symbols über einem Pokémon oder einem Stop, womit das Gadget gerade interagiert. Ihr könnt dann selbst aktiv eingreifen, wenn ihr ein Monster lieber selbst fangen wollt, statt es vom Gadget übernehmen zu lassen.

Mächtige Pokémon sowie Monster, die ihr noch nicht in eurem Pokédex registriert habt, werden nicht automatisch gefangen. Diese müsst ihr weiterhin selbstständig fangen.

Welche weiteren Änderungen gibt es? Es gibt noch einige weitere Änderungen, die angekündigt wurden. Dabei handelt es sich um die Folgenden:

Abenteuereffekte in der Raid-Lobby ihr könnt ab dem 9. November 2026 innerhalb einer Raid-Lobby Abenteuereffekte eurer Monster aktivieren

keine Monster mehr an Kraftquellen platziert ihr nach einem gewonnenen Dyna-Kampf ein Monster an einer Kraftquelle, dann werden hierdurch zukünftig keine besonderen, wilden Monster mehr angelockt

private Teilnahme an Dynamax-Kämpfen mit Beginn der Naturzone könnt ihr ab sofort auch private Gruppen für Dynamax-Kämpfe organisieren oder ihnen beitreten

überarbeitete Zusammenfassung beim Fangen eines Monsters nachdem ihr ein Pokémon gefangen habt, erhaltet ihr nun eine überarbeitete Zusammenfassung mit neuer, grafischer Darstellung

separate Schaltfläche für die Bewertung wollt ihr die IV-Werte eines Monsters sehen, dann gibt es hierzu jetzt einen gesonderten Button in der Darstellun von Monstern, mit dem ihr schneller die Bewertung durchführen könnt

visuelle Änderungen der Ring, der euch ein Monster anzeigt, das von einem Lockmodul angelockt wurde oder durch eine Route erscheint, wurde angepasst die Farbsättigung von bereits gedrehten PokéStops wurde angepasst Monster, die von der Wunderbox oder der Münztasche angelockt wurden, haben nun auch eine visuelle Änderung erhalten



Was sagt die Community dazu? Vor allem die Änderung der Hintergründe sorgt für positives Feedback aus der Community. Einige Kommentare dazu lauten:

„Sagt, was ihr wollt, aber Scopley sind die Ersten, die tatsächlich auf die Fangemeinde hören. Was Niantic Jahrzehnte gekostet hätte, schaffen sie in weniger als einem Jahr“, schreibt ComprehensiveSir3864 auf Reddit

„Ich bin wirklich beeindruckt von all den Updates der letzten Zeit. Ich habe mir schon so lange Abenteuer-Effekte in Raids und Profilhintergründe gewünscht“, meint z7sour7lemons7z auf Reddit

„Ja, wir können Abenteuereffekte in der Raid-Lobby nutzen! Das hätte mir am Samstag viel Ärger erspart, da ich immer wieder bei 6 Spielern hängen geblieben bin“, kommentiert Williukea auf Reddit

„JA, DAS IST GENAU DAS, AUF WAS WIR GEWARTET HABEN“, meint auch gloo_gunner auf Reddit

Was sagt ihr zu den Änderungen? Welche findet ihr am besten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch in den nächsten Wochen noch im Spiel erwartet, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.