Pokémon GO startet morgen Raid-Wochenende mit XL-Bonbons – Das müsst ihr dazu wissen

Am Samstagmorgen startet in Pokémon GO das “Spezial-Raid-Wochenende” mit drei Boni. Wir zeigen euch, wie lange das Event läuft, welche Boni es gibt und für wen sich das lohnt.

Was ist das? Vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler von Niantic das Spezial-Raid-Wochenende an. Es läuft an zwei Tagen im Spiel und beschert euch mehr Raids und Bonbons.

Lest hier die wichtigsten Daten zum Event und was euch da erwartet.

Raid-Wochenende – Was passiert da?

Wann geht es los? Das Raid-Event startet am Samstag, den 12. Juni, um 10:00 Uhr Ortszeit.

Wie lange ist das aktiv? Bis Sonntagabend um 22:00 Uhr könnt ihr das Raid-Wochenende nutzen. Danach werden die Boni wieder deaktiviert.

Was sind die Boni? Die Boni des Events wirken sich auf die normalen Bonbons und auch auf die XL-Bonbons aus. Dazu gibt es mehr Raids mit starken Pokémon aus der Kategorie 5 und Mega-Raids.

Doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon – Zählt auch außerhalb von Raids

Dreimal höhere Wahrscheinlichkeit für Trainer, XL Bonbons beim Fangen von Pokémon zu erhalten. Bedenkt, dass ihr dafür Stufe 40 erreicht haben müsst

Raids der Stufe 5 und Mega-Raids werdet ihr während der Event-Zeit häufiger finden

Für wen lohnt sich das? Ihr müsst bedenken, dass in den Raids der Stufe 5 bei Pokémon GO gerade das Regi-Trio anzutreffen ist. Also Regice, Registeel und Regirock. Diese Pokémon sind bereits zum wiederholten Mal in Pokémon GO zu finden.

Als Angreifer im PvE sind sie nicht sonderlich gut, im PvP haben sie ihre Nischen.

Laut den Daten von Gamepress (via Gamepress.gg) performt Registeel in den PvP Ligen “Superliga” und “Hyperliga” recht gut und landet da auf den vorderen Plätzen

Regirock erreicht im PvP gerade mal einen Platz im Mittelfeld

Für Regice siehts im PvP etwa genauso aus wie bei Regirock

In diesem Vergleichsbild seht ihr die Shiny-Formen und die normalen Formen des Regi-Trios

Also sind das nur Füller für den PokéDex? Nicht unbedingt. Wenn ihr noch eine Shiny-Version von einem der Pokémon haben wollt, dann habt ihr jetzt am WE viele Möglichkeiten, diese nach Raids zu finden.

Doch auch abgesehen von den Raids hat das Wochenende etwas zu bieten, denn ihr könnt euren Bonbon-Vorrat auffüllen. Das ist wohl der Hauptantrieb für die Trainer, die keine Lust auf Raids mit dem Regi-Trio haben. Nutzt also eure Sananabeeren beim Fangen, um das Meiste aus dem Event zu holen.

Bis zum 13. Juni um 20:00 Uhr läuft außerdem noch das Flegmon-Event, das Mega-Lahmus in die Mega-Raids bringt. Bei den veränderten Spawns könnt ihr also viele Bonbons sammeln.

Erzählt uns doch hier in den Kommentaren auf MeinMMO, ob ihr beim Event mitmacht oder nicht und was eure Motivation dafür ist.