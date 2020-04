Pokémon GO feiert wohl bald ein Rückblick-Event – Das wissen wir bisher

In Pokémon GO dürfte schon bald ein Event rund um alle Generationen starten. Dabei stehen allerdings besondere Challenges im Mittelpunkt, die ihr lösen müsst.

Das sind die Infos: Dataminer haben im Code von Pokémon GO neue Hinweise auf ein Rückblick-Event gefunden. Dieses Event beinhaltet laut Leak wohl 5 Challenges, die ihr lösen müsst. Jedes Mal steht eine andere Generation im Mittelpunkt.

Das spricht für ein Event, welches etwas anders ablaufen kann, als übliche Events. Solche Challenges kennt man beispielsweise von den globalen Herausforderungen rund um die GO Fests.

Rückblick-Event in Pokémon GO – Das wissen wir

Das wurde gefunden: Insgesamt gibt es 5 unterschiedliche Text-Passagen, die dazu gefunden wurden. Jede Passage dreht sich um eine andere Challenge, die ihr lösen müsst. 4 der 5 Challenges stellen eine bestimmte Generation in den Mittelpunkt. So dreht es sich jeweils um die Regionen Kanto, Johto, Hoenn und Sinnoh – also die Generationen 1 bis 4.

Genaue Details zu den Challenges wurden nicht gezeigt. Hierzu fehlen also noch ein paar Daten, die in einem kommenden Update eingefügt werden könnten.

Diese Text-Passagen wurden gefunden. Quelle: reddit

Was könnte hinter dem Event stecken? Events rund um spezielle Generationen gab es schon öfters. So stand beispielsweise die Kanto-Region bei dem Ultra-Bonus 2018 und die Johto-Region beim Ultra-Bonus 2019 im Mittelpunkt.

Nun gibt es allerdings Challenges für jede der ersten 4 Generationen. Es kann also durchaus sein, dass man wieder weltweit Challenges lösen muss, um Boni für die jeweilige Generation freizuschalten.

Das würde an die globalen Herausforderungen erinnern, die in den letzten 2 Jahren aktiv waren. Dort musste man immer rund um die Live-Events im Sommer eine bestimmte Menge an Pokémon fangen, um Boni freizuspielen.

Für 2020 müsste sich Niantic etwas Besonderes in diesem Rahmen überlegen. Immerhin planen die Entwickler, dass ein GO Fest Zuhause stattfinden kann und so etwas wie die globalen Herausforderungen wäre dann etwas komplizierter. Vielleicht soll das Rückblick-Event dort etwas Abhilfe leisten.

Die globale Herausforderung kennt man von den Live-Events im Sommer.

Wann könnte das Rückblick-Event starten? Bislang handelt es sich hierbei nur um einen Leak. Das Event muss also gar nicht stattfinden. Die Funde der Dataminer sind allerdings fast immer einige Wochen später im Spiel umgesetzt worden. Ein solches Event ist also sehr wahrscheinlich.

Zuletzt dauerte es nicht lange, bis gefundene Events auch im Spiel umgesetzt wurden. Man kann also durchaus damit rechnen, dass man in den nächsten Tagen und Wochen auch etwas Offizielles zu dem Event lesen kann.

Bis dahin könnt ihr noch von den Boni des Kumpel-Events profitieren, was noch bis kommenden Montag um 22:00 Uhr läuft.