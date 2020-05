Pokémon GO: Heute neue Rampenlichtstunde – Was steckt drin?

In Pokémon GO läuft heute, am 12. Mai, wieder eine Rampenlichtstunde. Diesmal dreht sich alles um Sonnkern und einen EP-Bonus.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Bei diesem Event steht immer für eine Stunde ein spezielles Pokémon im Mittelpunkt, was dann in der Wildnis extrem häufig anzutreffen ist. Abgerundet wird das Ganze dann von einem passenden Bonus.

Diesmal dreht es sich um Sonnkern, ein Pokémon aus der 2. Generation, was passend zum aktuellen Johto-Event erscheint.

Rampenlichtstunde mit Sonnkern – Alle Infos

Wann geht es los? Heute Abend startet die Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Bis 19:00 Uhr könnt ihr dann überall Sonnkern antreffen.

Welche Boni gibt es? Neben den zahlreichen Spawns von Sonnkern, wird es auch doppelte EP beim Fangen von Pokémon geben. Der Bonus ist nicht unfassbar wichtig, denn beispielsweise durch Freundschaften gibt es deutlich mehr Erfahrungspunkte.

Wenn ihr allerdings Freundschaftsaufstiege und die Rampenlichtstunde verbindet, dann kann es durchaus lohnenswert sein.

Aufgrund des Johto-Events gibt es auch noch doppelten Sternenstaub beim Fangen von Pokémon. Das lohnt sich, denn die Spawns sind während des Events extrem erhöht und ihr werdet viele Pokémon fangen können.

Lohnt sich die Shiny-Jagd? Sonnkern zählt zu den selteneren Shinys im Spiel, denn außerhalb von Events trifft man eher selten auf das Pokémon. Nutzt die Stunde also aus und hofft auch euer Shiny-Glück, denn hier habt ihr ein seltenes Shiny vor der Nase.

Das Shiny von Sonnkern ist etwas dunkler

Wie sieht es mit der Spawn-Rate aus? Erste Trainer aus Neuseeland und Australien berichten auf reddit bereits über eine gute Spawn-Rate von Sonnkern. Ihr werdet das Pokémon also deutlich vermehrt antreffen.

Das war nicht immer der Fall. Die Rampenlichtstunde mit Magnetilo war beispielsweise für viele Trainer eine Enttäuschung, denn das Pokémon tauchte nicht allzu häufig auf.