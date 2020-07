In Pokémon GO startet heute Abend, am 7. Juli, die Rampenlichtstunde mit Schwalbini. Zum Event gibt es einen wichtigen Bonus, den ihr vor dem GO Fest ausnutzen solltet.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt und stellt für eine Stunde ein besonderes Pokémon in den Mittelpunkt. Dazu gibt es dann noch einen Bonus, der das Ganze abrundet.

Dieses Mal dreht sich alles um Schwalbini, welches aufgrund des aktuellen Events ohnehin schon häufiger auftaucht.

Rampenlichtstunde im Juni mit Schwalbini

Wann läuft das Event? Los geht es heute Abend um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde könnt ihr dann die Rampenlichtstunde spielen.

Welche Boni gibt es? Natürlich erscheint Schwalbini überall in der Wildnis und zudem sind die Spawns erhöht.

Als weiteren Bonus gibt es die doppelten Bonbons beim Verschicken von Pokémon. Ihr könnt also pro verschicktem Pokémon gleich 2 Bonbons einsacken.

Gibt es Shiny Schwalbini? Ja, das Pokémon kann man bereits in der schillernden Form antreffen. Die Chance hierbei liegt bei etwa 1 zu 450. Ihr müsst also statistisch gesehen fleißig auf die Jagd gehen, um erfolgreich zu sein.

Die Shiny-Familie von Schwalbini

Lohnt sich der Bonus? Der Bonus rund um die doppelten Bonbons fürs Verschicken ist richtig stark. In wenigen Wochen startet schon das GO Fest und ihr könnt die Zeit nutzen, um eure Pokémon-Box nochmal so richtig aufzuräumen.

Verschickt beispielsweise eure legendären Pokémon, die ihr nicht mehr benötigt. Mit den Bonbons könnt ihr dann eure Pokémon stärken.

Wie geht es im Juli weiter? Nach Schwalbini stehen noch 3 weitere Rampenlichtstunden an. In unserer Übersicht zu den Rampenlichtstunden im Juli findet ihr alle Pokémon und die passenden Boni, die euch noch erwarten. Ihr werdet also auch an den kommenden Dienstagen etwas zu tun haben.