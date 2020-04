In Pokémon GO startet heute, am 21. April, wieder eine Rampenlichtstunde. Diesmal steht Woingenau im Mittelpunkt und ihr habt die Chance auf ein seltenes Shiny.

Was passiert bei der Rampenlichtstunde? Bei diesem Event erscheint eine Stunde lang ein spezielles Pokémon besonders oft. Diesmal dreht sich alles um Woingenau.

Passend dazu gibt es auch noch einen Bonus, den ihr diesmal ideal von Zuhause ausnutzen könnt. Diesen Bonus gibt es dank einer Änderung, die Niantic Anfang des Monats ins Spiel gebracht hat.

Alles zur Rampenlichtstunde am 21. April mit Woingenau

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde startet wie üblich um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr könnt dann für eine Stunde von vermehrten Spawns profitieren.

Welche Boni gibt es im Event? Neben den vermehrten Spawns von Woingenau gibt es auch doppelte Bonbons beim Verschicken von Pokémon. Diesen Bonus könnt ihr super von Zuhause aus nutzen, denn für das Verschicken von Pokémon muss man nicht nach draußen gehen.

Verschickt also fleißig eure Monster. So erhaltet ihr gleich 2 Bonbons pro Pokémon. Besonders lohnenswert ist das bei Monstern, die selten sind und wo jedes Bonbon zählt.

Gibt es Shiny Woingenau? Das ist die Besonderheit an diesem Event. Bislang konnte man Shiny Woingenau nur durch die Entwicklung erhalten. In der Wildnis konnte man nur das normale Woingenau fangen. Zur Rampenlichtstunde gibt es allerdings erstmalig Shiny Woingenau (Wobbuffet) in der Wildnis.

Shiny Woingenau taucht erstmalig in der Wildnis auf. Quelle: reddit

Nutzt also die Chance. Möglicherweise kann man es nach dem Event auch weiterhin in der Wildnis fangen, denn so war es bisher auch bei Pokémon wie Magmar oder Mogelbaum.

Das berichten Spieler: Die ersten Spieler konnten bereits die Rampenlichtstunde spielen. Einige der Trainer klagen auf reddit, dass vor allem zu Beginn die Spawns von Woingenau zu schlecht waren.

Es kann also durchaus sein, dass auch wir in Deutschland zunächst schlechtere Spawns bekommen. Möglicherweise hat Niantic diesen Fehler aber auch schnell behoben.

Während der Rampenlichtstunde werdet ihr auch sicherlich auf Pokémon wie Volbeat oder Illumise treffen. Sie sind Bestandteil des aktuellen Kumpel-Events.