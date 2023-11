Pokémon GO: Eine neue Suchfunktion ist super-praktisch – So nutzt ihr sie

In Pokémon GO gibt es einen neuen Suchfilter. Der kann euch bei euren Raid-Teams helfen.

Was ist das für ein Suchbegriff? Ein Trainer teilte seinen neuesten Fund in der Pokémon-GO-Community bei reddit. Dabei handelte es sich um neue Suchbegriffe, die mit dem Update 0.289.1 eingeführt wurden.

Dabei handelt es sich um diese beiden Sonderzeichen:

>

<

Was bringen die Sonderzeichen? Gebt ihr diese Zeichen als Suchfilter mit einem Pokémon-Typen ein, erhaltet ihr folgende Übersichten:

> zeigt euch nur Monster mit Attacken an, die sehr effektiv gegen einen Typen sind. Der Suchbegriff >Feuer würde euch also alle Monster anzeigen, die mit ihren Attacken stark gegen Feuer agieren können.

Neuer Fund ist perfekt für starke Raid-Teams

So reagieren Trainer: Im Subreddit “TheSilphRoad” freuen sich Trainer über den neuen Fund. Der User “Samerz360” stieß wohl darauf, weil er seine Shinys normalerweise mit diesen Zeichen versieht – und wunderte sich über die neuen Suchergebnisse.

Andere Spieler loben nun die Funktion, denn sie gibt eine gute Möglichkeit, sich passende Raid-Teams zusammenzubauen, auch, wenn man die Typen-Effektivitäten noch nicht so drauf hat. Wisst ihr dann, welche davon die stärksten Angreifer in Pokémon GO sind, könnt ihr die im Raid verwenden.

Wie wendet man das an? Kämpft ihr beispielsweise gegen den neuen Raid-Boss Terrakium, könnt ihr >Gestein oder >Kampf eingeben und euch so einige der Monster anzeigen lassen, die sich zumindest von den Attacken her für euren Raid-Kampf eignen könnten.

Was haltet ihr von der neuen Funktion? Werdet ihr sie für Raids verwenden, oder braucht ihr sowas generell nicht? Erzählt es uns in den Kommentaren!

