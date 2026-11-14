So geht es an Tag 2 in der Pokémon GO Naturzone 2026 weiter

Der erste Tag der Naturzone 2026 in Pokémon GO ist vorbei. Doch auch am Sonntag geht es mit vielen Inhalten weiter.

Nach der Naturzone ist vor der Naturzone. Nachdem der erste Tag des großen Events geendet ist, geht es morgen mit dem zweiten und letzten Tag weiter.

Während einige Inhalte identisch sind, gibt es auch einige, die sich unterscheiden. Welche das sind haben wir euch zusammengefasst.

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Alle Inhalte am Sonntag

Welche neuen Raids gibt es? In den 5-Sterne-Raids könnt ihr am Sonntag auf Reshiram* und das schwarze Kyurem* treffen. Die beiden lösen Zekrom und das weiße Kyurem ab, die ihr am ersten Tag der Naturzone herausfordern konntet.

Wenn ihr das weiße Kyurem bisher noch nicht in eurer Sammlung aufnehmen konntet, dann solltet ihr das Event nutzen und fleißig Raids absolvieren, um die notwendige Energie für die Fusion von Kyurem zu erhalten. Die beiden Fusions-Formen von Kyurem gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Außerdem könnt ihr am 2. Tag Dynamax-Palkia* in Dyna-Kämpfen bezwingen und fangen. Ihr solltet die Gelegenheit nutzen um das eine oder andere Exemplar zu ergattern. Diese könnt ihr in Kraftquellen nach einem Dyna-Raid hinterlegen, um einige kostenlose Bonbons zu erhalten, um den Abenteuereffekt von Palkia einzusetzen.

Welche mächtigen Pokémon gibt es? Der Sonntag bringt die folgenden mächtigen Monster mit, die ihr in der Wildnis antreffen könnt. Denkt daran, dass ihr für diese Monster unbedingt Safaribälle benutzen solltet.

Azumarill*

Seedraking*

Stolloss*

Tentantel*

Trikephalo*

Viscogon*

UHaFnir*

Granforgita*

Suelord*

Trikephalo und Granforgita besitzen außerdem ihre exklusive Attacke, wenn ihr sie am Sonntag fangt. Bei Trikephalo ist dies Wirbler, bei Granforgita Riesenhammer. Die Monster erhalten die Attacke auch, wenn ihr sie an diesem Tag entwickelt.

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny finden.

Welche weiteren Inhalte gibt es? Die restlichen Inhalte am 2. Tag des Events sind identisch zu den Inhalten des ersten Tags. Dazu gehören beispielsweise die Dyna-Raids mit Gigadynamax-Duraludon, Raids mit dem kostümierten Machomei sowie die Monster in der Wildnis. Alle Inhalte der Naturzone 2026 in Pokémon GO findet ihr hier.