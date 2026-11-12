Pokémon GO: Naturzone 2026 – 5 Highlights, die ihr nicht verpassen solltet

Die diesjährige Naturzone steht in Pokémon GO in den Startlöchern. MeinMMO zeigt euch, worauf ihr beim Event besonders achten solltet.

Was ist das für ein Event? Die Naturzone ist das dritte große, jährlich stattfindende Event neben der GO Tour und dem GO Fest.

Wann läuft das Event? Es findet am Samstag, dem 14. November 2026 sowie am Sonntag, dem 15. November 2026 jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

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Diese Highlights solltet ihr in der Naturzone nicht verpassen

Gigadynamax-Duraludon: Die Gigadynamax-Form von Duraludon feiert in der Naturzone Debüt. Ihr könnt hier erstmals auf diese Form des Monsters treffen und sie in euren Besitz bringen.

Es ist davon auszugehen, dass Gigadynamax-Duraludon der 2. beste Drachen-Angreifer in Dyna-Kämpfen wird. Lediglich Endynalos sollte sich noch vor Duraludon platzieren können. Es lohnt sich also, das eine oder andere Exemplar zu fangen.

Ihr findet das Monster an beiden Even-Tagen in Dyna-Raids. Habt ihr etwas Glück, dann könnt ihr das Monster auch als Shiny erhalten.

Duraludon in seiner Gigadynamax-Form (Quelle: pokemon.com)

Dynamax-Dialga und -Palkia: Auch die Dynamax-Formen der beiden legendären Drachen Dialga und Palkia sind erstmals im Event verfügbar.

Da ihr Dynamax-Monster nach einem Kampf in einer Kraftquelle setzen könnt und diese dann Bonbons verdienen, solltet ihr die beiden Pokémon nicht verpassen. So könnt ihr recht einfach an die Bonbons der beiden Monster gelangen die nötig sind, um ihre Abenteuereffekte zu benutzen.

Dialga lässt sich ausschließlich am Samstag, Palkia nur am Sonntag in Dyna-Raids finden. Beide Monster können, etwas Glück vorausgesetzt, auch als Shiny erscheinen.

Die Kyurem-Formen: Kyurem kehrt sowohl in der weißen, als auch in der schwarzen Form in der Naturzone zurück. Besiegt ihr die beiden in Raids, dann erhaltet ihr auch die Energie, die ihr für die jeweilige Fusion von Kyurem benötigt.

Habt ihr in der Vergangenheit noch nicht genug Energie ergattern können oder fehlt euch noch ein Zekrom beziehungsweise Reshiram für eine Fusion, dann solltet ihr die Gelegenheit nutzen, um die entsprechende Lücke zu füllen. Beide Fusions-Formen von Kyurem gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Am Samstag könnt ihr das weiße Kyurem sowie Zekrom in 5-Sterne-Raids antreffen, am Sonntag warten Reshiram und die schwarze Form von Kyurem auf euch.

Mächtige Pokémon: Auch die mächtigen Monster kehren in der Naturzone 2026 zurück. Dabei handelt es sich um Monster, die bereits ihre letzte Entwicklungsstufe erreicht haben, eine hohe Chance auf gute IV-Werte besitzen sowie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als XL- oder XXL-Monster erscheinen.

Begegnet ihr solch einem Monster, dann hat es im Fangbildschirm keine WP-Anzeige, sondern 3 Ausrufezeichen stattdessen. Diese Pokémon sind sehr schwer mit regulären Bällen zu fangen. Nutzt ihr Safaribälle, die es nur in diesem Event gibt, dann habt ihr hingegen eine gute Chance, mächtige Monster zu fangen.

Folgende mächtige Monster gibt es im Event. Besitzen sie eine exklusive Attacke beim Fang, dann findet ihr diese in der Klammer hinter dem Namen des Monsters:

Tag Mächtige Monster Samstag Alola-Kokowei*

Scherox*

Libelldra* (Erdkräfte)

Walraisa*

Metagross* (Sternenhieb)

Impoleon*

Magnezone* (Magnetbombe)

Meistagrif*

Maxax* (Breitseite) Sonntag Azumarill*

Seedraking*

Stolloss*

Tentantel*

Trikephalo* (Wirbler)

Viscogon*

UHaFnir*

Granforgita* (Riesenhammer)

Suelord*

Wilde Monster: Auch in der Wildnis gibt es wieder einige Monster, die an beiden Event-Tagen auf euch warten. Während viele der Monster nicht wirklich eine spielerische Relevanz haben, so gibt es dennoch einige, die erwähnenswert sind.

Während ihr am Samstag unter anderem Tanhel, Bronzel, Lucario, Rotomurf sowie Meikro fangen könnt, warten am Sonntag ebenfalls Dratini, Kindwurm, Kaumalat, Kapuno, Balgoras und Frospino auf euch.

Alle weiteren Monster, die ihr an den beiden Tagen in der Wildnis fangen könnt, findet ihr in unserer Übersicht mit allen Inhalten zur Naturzone 2026 in Pokémon GO.

Außerdem könnt ihr die beiden Tage nutzen, um eure Fang-Medaillen der Typen Stahl und Drache voranzutreiben, wenn ihr diese noch nicht auf dem maximalen Level habt. Diese können euch helfen, um Fortschritt zu Level 80 zu erzielen.

Was ist euer Highlight im Event? Werdet ihr die beiden Tage nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur die Naturzone findet im aktuellen Monat in Pokémon GO statt. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.