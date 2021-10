In Pokémon GO gibt es ab dem 22. Oktober Teil 11 und 12 von Missverstandener Schabernack. Wir zeigen euch hier die Aufgaben und Belohnungen.

Was sind das für Aufgaben? Heute startet in Pokémon GO der zweite Teil des großen Halloween-Events. Unter dem Thema “schaurige Gesellen” werden jetzt neue Boni für euch aktiviert. Neben neuen Pokémon in der Wildnis, Raids und in Eiern wird auch die Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa fortgeführt.

Wir zeigen euch in der Übersicht die neuen Aufgaben und deren Belohnungen.

Missverstandener Schabernack 11/16

Aufgabe Belohnung Verdiene 3 Bonbons durch

Spazieren mit deinem Kumpel 10 Makabaja-

Bonbons Fange 30 Pokémon von Typ

Geist 10 Paragoni-

Bonbons Fange 30 Pokémon von Typ

Unlicht 10 Irrbis-

Bonbons

Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit einem verkleideten Pikachu, 15 Hyperbälle und 40 Mega-Gengar-Energien.

Die Bonbons für Paragoni und Irrbis sind für Trainer spannend, da die beiden Pokémon zum zweiten Teil des Halloween-Events erstmals in Pokémon GO erscheinen. So kommt ihr schnell einen Schritt näher, die Pokémon zu entwickeln und eure Sammlung im PokéDex zu vervollständigen.

Missverstandener Schabernack 12/16

Professor Willow forscht noch an diesem Bereich der Aufgabe Sobald die Aufgabe freigeschaltet ist, bekommt ihr dafür 720 Sternenstaub und 720 EP.



Wir haben für euch die Übersicht über alle Aufgaben und Belohnungen von Missverstandener Schabernack in Pokémon GO zusammengetragen. Auf der verlinkten Seite findet ihr stets die neusten Inhalte der Spezialforschung.

Wie geht es weiter in Pokémon GO?

Mit dem zweiten Teil des Halloween-Events erwarten euch jetzt viele neue Inhalte, die es zu entdecken gilt. Pokémon können in verschiedenen Größen auftreten. Die umfassen S, M, L und XL. Für Sammler eine spannende Mechanik, wenn sie alle Pokémon fangen wollen.

Wie das mit den verschiedenen Größen dann im Spiel aussieht, zeigte Niantic bereits an einem Beispiel:

Zu Halloween verdient ihr außerdem viele Bonbons für das Fangen, Verschicken oder Ausbrüten. Das ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um zu spielen.

Bei uns auf MeinMMO findet ihr die Übersicht zum neuen Event und was euch da nun alles erwartet:

Alle neuen Pokémon, Eier, Raids und Inhalte von “Schaurige Gesellen” in Pokémon GO.