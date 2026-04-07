Mimigma in Pokémon GO wäre brutal stark, darf aber nicht kämpfen: Was sagt Niantic dazu?

Mimigma hat in Pokémon GO einen viel beachteten Release hingelegt. Doch Kämpfen darf das Pokémon nicht – dabei wäre es echt stark.

Wo ist Mimigma gesperrt? Momentan ist Mimigma in jeder Art von Kampf in Pokémon GO gesperrt. Anfangs konnte man es zumindest noch gegen Team GO Rocket einsetzen, doch auch dort darf Mimigma jetzt nicht mehr mitmischen.

Was sagt Niantic dazu? In der Ankündigung zum Release-Event rund um Mimigma wurde ein Absatz ergänzt, der das Thema anspricht. Da heißt es:

Zunächst könnt ihr Mimigma nicht im Kampf einsetzen. Aber nehmt euch in Acht, denn in Zukunft könnte sich das ändern – und Mimigma könnte mir nichts, dir nichts eure Strategie auf den Kopf stellen! Bleibt gespannt, denn weitere Infos zum Kämpfen mit Mimigma folgen bald. Team von Pokémon GO auf pokemongo.com

Es bleibt also zu hoffen, dass ihr euer Mimigma auf Sicht durchaus in Kämpfen einsetzen könnt. Sobald das der Fall ist, halten wir euch hier auf dem Laufenden!

Wie stark wäre Mimigma in Pokémon GO?

Das ist Mimigma: Mimigma ist ein Geist-Fee-Pokémon, das sich mithilfe von Lumpen als Pikachu tarnt. Diese Lumpen geben ihm eine spezielle Fähigkeit: Mimigma verfügt im Grunde über einen Gratis-Schild in Kämpfen.

So stark wäre Mimigma im Kampf: Nach aktuellem Stand wäre Mimigma ein extrem starkes Pokémon für die Super- und Hyperliga. In einer Analyse kommt der PvP-Experte JRE47 im Pokémon-GO-Subreddit zu dem Schluss, dass Mimigma nicht nur eine starke Typenkombination bietet, sondern durch seine Spezialfähigkeit ein geradezu überragendes Pokémon wäre. JRE47 spricht sogar von einer 80 % Gewinn-Rate in der Superliga. Aber aktuell ist das eben noch nicht möglich.

Nur in der Meisterliga wäre Mimigma wohl verloren. Dafür kann es einfach zu wenig WP sammeln.