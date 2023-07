Pokémon GO: Forschung mit Prime Gaming gestartet – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO könnt ihr mit Amazon Prime Gaming eine Begrenzte Partnerforschung freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr die Forschung bekommt und was drinsteckt.

Was ist das für eine Forschung? Wenn ihr Kunde von Amazon Prime seid, dann erhaltet ihr in regelmäßigen Abständen Inhalte für verschiedene Spiele kostenlos dazu. So auch die Begrenzte Partnerforschung: Amazon Prime Gaming, die jetzt neu dabei ist.

Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen und, wie ihr die Forschung erhaltet.

Partnerforschung mit Prime Gaming freischalten

So geht’s: Zunächst benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Wenn ihr diese bereits habt, dann loggt euch auf Gaming.Amazon.com ein. Wählt dort eure Belohnung für Pokémon GO und folgt den nächsten Schritten.

Ihr erhaltet dann einen Code, den ihr wie einen Promo-Code bei Pokémon GO eintragen könnt. Für Android-Nutzer funktioniert das im Shop des Spiels. Wenn ihr iOS nutzt, dann besucht Einlöse-Webseite von Niantic und loggt euch dort mit euren Daten für Pokémon GO ein.

Nach dem Einlösen des Codes müsst ihr vermutlich einmal euer Spiel neu starten, damit ihr die Begrenzte Forschung bei der Heute-Übersicht in Pokémon GO findet.

Wenn ihr noch kein Prime habt, könnt ihr Amazon Prime kostenlos testen und euch damit auch die Forschung sichern. Bis zum 22. August könnt ihr euch die Forschung sichern.

Begrenzte Partnerforschung: Amazon Prime Gaming 1/2

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel Begegnung mit Pikachu Schicke 5 Geschenke an Freunde Begegnung mit Botogel Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Pelipper

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.023 EP, 2.023 Sternenstaub und 20 Hyperbälle.

Begrenzte Partnerforschung: Amazon Prime Gaming 2/2

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Pikachu-Bonbons Besiege 3 Rocket-Rüpel 10 Botogel-Bonbons Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel 10 Pelipper-Bonbons

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 1 Brutmaschine und ein GO-Fest-Shirt (siehe Titelbild).

Dazu erhaltet ihr bis zum 18. Juli tägliche eine besondere Begegnung nach einem Schnappschuss mit Pikachu, Botogel oder Pelipper.

Wie gefällt euch die neue Forschung mit Prime Gaming?

Ein Spieler fängt ein perfektes, seltenes Glumanda zum Geburtstagsevent und macht die Community neidisch