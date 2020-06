Pokémon GO: Feldforschung im Juni 2020 – Alle Quests

Der Juni bringt in Pokémon GO neue Feldforschungen. Es gibt wieder zahlreiche Quests, die euch gute Belohnungen bescheren. Wir zeigen euch alle Aufgaben.

Das wurde verändert: Während im Mai noch zahlreiche Quests rund um Elektro-Pokémon verfügbar waren, gibt es im Juni jetzt Aufgaben, die Boden-Pokémon behandeln.

Die Aufgaben erhaltet ihr, wenn ihr PokéStops dreht und einen Quest-Platz freihabt.

Alle Quests im Juni 2020

Woher stammen die Infos? Im Subreddit von TheSilphRoad wurden all diese Infos zusammengetragen. Dort haben Trainer bereits die neuen Quests gelöst und wissen, was in den Belohnungen steckt.

Alle Pokémon, die wir hier mit einem Stern markiert haben, können auch als Shiny angetroffen werden.

Quests mit Würfen

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir #5*

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Voltoball

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Nebulak*, Anorith* oder Liliep*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begenung mit einem Onix*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Larvitar*



Pandir #5 ist aktuell verfügbar

Quests mit Fangen

Fange 3 Pokémon von Typ Feuer, Boden oder Pflanze Belohnung: Begegnung mit einem Tragosso*

Fange 5 unterschiedliche Pokémon von Typ Boden Belohnung: 2 Sonderbonbons

Fange 3 Pokémon von Typ Boden Belohnung: Begegnung mit einem Hippopotas*

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Rotomurf

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit einem Dratini*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Quapsel* oder Vulpix

Fange 10 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Karpador*



Quests mit Kämpfen

Gewinne ein Raid Belohnung: Begegnung mit einem Moorabbel

Gewinne in der GO-Kampfliga Belohnung: Begegnung mit einem Rihorn*

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*



Einige Quests rund um das Kämpfen sind aktuell nicht verfügbar.

Quests mit Eiern

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Mebrana



Eier könnt ihr übrigens auch leicht von Zuhause ausbrüten. Wir geben euch Tipps, wie das Ausbrüten klappt.

Weitere Quests

Verschicke 3 Geschenke Belohnung: Begegnung mit einem Schmerbe*

Verschicke 3 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Camaub

Gib deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit einem Felino

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Quiekel*

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Sandamer oder Evoli*

Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Schiggy*, Bisasam* oder Glumanda*

Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Flunschlik



Das müsst ihr zu Pandir wissen: Die Nummer 5 von Pandir ist in diesem Monat in den Quests zu finden. Das Shiny davon ist erstmalig im Spiel. Die Suche nach der Quest lohnt sich also.

Was gibt es im Forschungsdurchbruch? Der Durchbruch beinhaltet im Juni das Pokémon Knacklion. Ihr könnt es erhalten, wenn ihr an 7 unterschiedlichen Tagen eine Feldforschung abschließt.