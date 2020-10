In Pokémon GO läuft heute, am 25. Oktober, das Fang-Event „Fangkunst: Geist“. Dabei dreht sich viel um das Pokémon Driftlon und es gibt Boni für gute Würfe.

Wie lange läuft das Event? Es ist bereits um 8:00 Uhr morgens gestartet. Noch bis 22:00 Uhr Ortszeit könnt ihr dieses Event ausnutzen, das erstmalig in Pokémon GO stattfindet.

Im Event gibt es eine befristete Forschung und spezielle Quests. Außerdem erscheint Driftlon vermehrt.

So läuft die Fang-Herausforderung ab

Das passiert in Pokémon GO: Auf den ersten Blick ändert sich nicht viel. Driftlon ist im aktuellen Halloween-Event ohnehin schon häufiger anzutreffen. Nun erscheint es allerdings noch häufiger.

Außerdem gibt es eine begrenzte Forschung, die ihr in 10 Schritten lösen sollt. Die Aufgaben sind recht leicht und kosten nicht viel Zeit.

Es gibt zudem noch besondere Feldforschungen, wo es unterschiedliche Geist-Pokémon zu fangen gibt. Hauptsächlich Driftlon gibt es dadurch. Ihr könnt so aber auch Mega-Energie für Gengar verdienen.

So gibt es mehr EP: Im Event werden eure Wurf-Skills belohnt. Wenn ihr Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Curveballs fangt, dann gibt es mehr EP auf euer Konto.

Wie sieht es mit Shiny Driftlon aus? Ersten Berichten zufolge soll Shiny Driftlon vermehrt auftauchen. Die übliche Rate von 1 zu 450 scheint es nicht zu haben. Ihr werdet also gute Chancen auf das Shiny haben.

Fangkunst: Geist – Alle Schritte

Damit ihr auch den genauen Überblick über jede einzelne Aufgabe habt, binden wir euch hier alle 10 Schritte der Fang-Herausforderung ein. Jeder Schritt besteht aus 3 Aufgaben und belohnt euch am Ende mit einer Stufen-Belohnung.

Schritt 1/10

Aufgabe Belohnung Fange ein Driftlon Begegnung mit Driftlon Fange 3 Geist-Pokémon 300 Sternenstaub Lande 3 gute Würfe 300 EP

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Driftlon, 300 Sternenstaub, 300 EP

Schritt 2/10

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Driftlon Fange 3 Driftlon 5 Nanabberen Verwende 3 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Driftlon

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Driftlon, 300 Sternenstaub, 300 EP

Schritt 3/10

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveballwürfe Begegnung mit Driftlon Fange 5 Driftlon 5 Himmihbeeren Verwende 3 Nanabbeeren beim Fangen Begegnung mit Driftlon

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Driftlon, 300 Sternenstaub, 300 EP

Schritt 4/10

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveballwürfe in Folge 10 Pokébälle Fange 5 Driftlon 5 Sananabeeren Verwende 3 Himmihbeeren beim Fangen 10 Pokébälle

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Driftlon, 300 EP, 20 Driftlon-Bonbons

Schritt 5/10

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveballwürfe in Folge Begegnung mit Driftlon Fange 5 Driftlon 5 Sananabeeren Verwende 3 Sananabeeren beim Fangen 10 Superbälle

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Driftlon, 300 EP, 1 Sternenstück

Schritt 6/10

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit Driftlon Fange 5 Driftlon 5 Nanabbeeren Verwende 3 Beeren beim Fangen Begegnung mit Driftlon

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Alpollo, 500 EP, 20 Mega-Energie von Gengar

Schritt 7/10

Aufgabe Belohnung Lande 3 Curveballwürfe Begegnung mit Driftlon Fange 10 Driftlon 5 Himmihbeeren Verwende 3 Nanabbeeren beim Fangen 10 Superbälle

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Banette, 500 EP, 2 Sonderbonbons

Schritt 8/10

Aufgabe Belohnung Lande 5 großartige Curveballwürfe Begegnung mit Driftlon Fange 10 Driftlon 5 Sananabeeren Verwende 3 Himmihbeeren beim Fangen 10 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Zwirrklop, 500 EP, 20 Mega-Energie von Gengar

Schritt 9/10

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveballwürfe in Folge Begegnung mit Driftlon Fange 10 Driftlon Begegnung mit Driftlon Lande einen fabelhaften Wurf Begegnung mit Driftlon

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Drifzepeli, 1500 Sternenstaub, 1500 EP

Schritt 10/10

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveballwürfe in Folge eine goldene Himmihbeere Fange 15 Driftlon eine silberne Sananabeere Lande einen fabelhaften Curveballwurf 10 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Begegnung mit einem Gengar im Kostüm, 1500 EP, 40 Mega-Energie von Gengar

Es gibt also eine Menge zu tun in der Fang-Herausforderung. Aktuell gibt es aber auch eine weitere Spezialforschung in Pokémon GO:

Pokémon GO: „Eine gruselig-makabere Nachricht“ – Bringt Galar-Makabaja