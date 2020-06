Heute, am 17. Juni, startet die erste Raid-Stunde mit Zekrom in Pokémon GO. Wir geben euch alle Infos, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet in der Regel jeden Mittwochabend in Pokémon GO statt. Dabei erscheinen eine Stunde lang auf fast jeder Arena legendäre Raids und ihr habt gute Chancen gleich mehrere Raid-Bosse zu besiegen.

Heute läuft die erste Raid-Stunde mit Zekrom. Das legendäre Pokémon ist generell erst seit gestern Abend in den Raids zu finden.

Alle Infos zur Raid-Stunde heute Abend

Wann geht es los? Das Event startet wie üblich um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde sind dann legendäre Raids auf fast allen Arenen geöffnet.

Wie kämpft man effektiv gegen Zekrom? Das legendäre Pokémon ist anfällig gegen die Typen Drache, Fee, Boden und Eis. Nutzt also vor allem Monster von diesen Typen.

In unserem Konter-Guide zu Zekrom findet ihr alle wichtigen Infos zum Raid-Boss und die 10 besten Konter-Pokémon.

Rayquaza und Palkia sind zum Beispiel starke Konter gegen Zekrom

Wie viele Spieler sollte man haben? Zekrom ist bereits recht leicht im Trio zu besiegen. Während der Raid-Stunde empfehlen wir euch allerdings eine Gruppengröße von etwa 6 Spielern. Dadurch ist man schneller bei den Raids durch und kann in der Stunde noch mehr Raids absolvieren.

Lohnt sich die Raid-Stunde? Generell ist Zekrom erst seit heute in Deutschland zu haben und zumindest für den PokéDex-Eintrag lohnt es sich die Raid-Stunde zu machen.

Aber auch darüber hinaus ist es lohnenswert. Zekrom ist das beste Elektro-Pokémon im Spiel und ziemlich nützlich. Ihr solltet also durchaus einige Raid-Pässe investieren, um euch ein gutes Exemplar und genügend Bonbons zu sichern.

Wie geht es mit den Raid-Stunden weiter? Die nächsten 2 Wochen bringen ebenfalls noch Zekrom in der Raid-Stunde. Diese finden dann wieder jeweils am Mittwoch statt.

Wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Bis zum Juli passiert allerdings noch viel in Pokémon GO. Dazu gehören auch 2 Events, die noch in diesem Monat stattfinden werden.