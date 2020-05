In Pokémon GO startet heute Abend, am 27. Mai, die erste Raid-Stunde mit Reshiram. Wir geben Infos zur Startzeit, den Kontern und weiteren wichtigen Daten.

Das ist die Raid-Stunde: Seit Anfang Mai gibt es in Pokémon GO wieder jeden Mittwoch eine Raid-Stunde. Nachdem zuletzt potenzielle Shinys in den Raids zu finden waren, gibt es nun ein ganz neues und deutlich mächtigeres Pokémon: Reshiram!

Das Pokémon ist in Deutschland generell erst seit heute verfügbar und taucht dann gleich in einer Raid-Stunde auf.

Raid-Stunde mit Reshiram – Alle Infos

Wann startet die Raid-Stunde? Das Event geht wie üblich um 18:00 Uhr Ortszeit los. Bis um 19:00 Uhr könnt ihr dann auf fast allen Arenen legendäre Raids antreffen.

Welche Pokémon sollte man nutzen? Reshiram ist von Typ Feuer und Drache und deshalb gegen die Typen Boden, Gestein und Drache anfällig. Ihr solltet also auf diese drei Typen setzen.

Ohne Wetterbonus sind vor allem Rameidon, Rayquaza und Rihornior effektiv. Sollte das Wetter mitspielen, dann solltet ihr jeweils auf einen besonderen Typen setzen:

Sonniges Wetter: Vor allem Boden-Pokémon nutzen

Windiges Wetter: Drachen-Pokémon sind besonders stark

Teilweise bewölkt: Pokémon von Typ Gestein sind hier die richtige Wahl

Eine Liste der besten Pokémon gegen Reshiram findet ihr in unserem Konter-Guide zum Raid-Boss.

Wie viele Spieler braucht man? Reshiram kann man bereits gut zu dritt besiegen. Bei dem richtigen Wetter geht das sogar zu zweit, doch allerdings nur mit den besten Kontern auf Level 40.

Lohnen sich Reshiram-Raids? Reshiram ist der beste Feuer-Angreifer im Spiel und daher extrem lohnenswert. Ihr solltet euch daher also definitiv einige Exemplare sichern. Eine genaue Analyse über die Brauchbarkeit von Reshiram findet ihr in einem anderen Artikel von uns.