Pokémon GO: Eine Stadt in Polen sieht aus wie der Traum aller Trainer

Es gibt Orte, an denen spielt sich Pokémon GO extrem gut, weil es verdammt viele PokéStops und Arenen gibt. Und auch die Stadt Danzig in Polen scheint so einen Ort zu haben, wie ein Trainer zeigt.

Das teilte ein Trainer: Im Subreddit zu Pokémon GO teilte ein Trainer einen Screenshot unter dem Titel Hat schonmal jemand so einen verrückten Cluster gesehen? (via reddit).

Gemeint damit war eine geradezu lächerliche Menge an PokéStops, die auf kleinstem Raum zusammengestaucht wurden. Wie der User “jhernandez1999” erklärt, handelt es sich dabei um einen Ort in der polnischen Stadt Danzig, der eigentlich nichts Spezielles, aber eben völlig überfüllt mit Stops sei. Zudem seien von dort aus auch 14 Arenen zu sehen.

Aber seht selbst:

Wie kann das sein? Wer die normalen Orte in Pokémon GO gewohnt ist, wird sich verwundert die Augen reiben, denn normalerweise sind PokéStops nicht so nah aneinander vorzufinden – und schon gar nicht in dieser extremen Menge.

Wie ein User erklärt, könne es aber sein, dass dies quasi ein Überbleibsel aus alten Zeiten sei, bei dem ein Exploit beim Einreichen von PokéStops genutzt wurde (via reddit).

Sicher ist aber zumindest: Wenn man dort spielt, könnte man sich vor Items von Stops und EP vom Drehen neuer Orte wohl kaum retten.

Spieler beeindruckt: Stellt euch nur die Community Day Spawns vor

Was sagen Spieler? In den Kommentaren diskutieren Spieler über den verrückten Ort. Sie zeigen sich beeindruckt und spekulieren darüber, wie es wohl ist, dort zu spielen.

So meint User Pxzydst: Verdammt, stellt euch nur die Community Day Spawns vor , denn bei einem Event wie dem Community Day Classic mit Schiggy dürfte an diesem Ort jede Menge los sein.

, denn bei einem Event wie dem Community Day Classic mit Schiggy dürfte an diesem Ort jede Menge los sein. Allerdings meint etwa CaptainVesta: Ja, aber stellt euch mal vor, dann da drauf zu klicken (via reddit). Denn das könnte tatsächlich schwierig werden, wenn alles voller Stops ist. Da klickt man schnell mal auf die falschen Sachen.

(via reddit). Denn das könnte tatsächlich schwierig werden, wenn alles voller Stops ist. Da klickt man schnell mal auf die falschen Sachen. Stellt euch mal vor, euch hier für ein Goldene-Lockmodul-Treffen mit Leuten zu treffen , betont ein anderer (via reddit). Damit könnte man die Münzen für Gierspenst und Goldengo schnell zusammen haben.

, betont ein anderer (via reddit). Damit könnte man die Münzen für Gierspenst und Goldengo schnell zusammen haben. Währenddessen kann ich kaum zwei Stops auf meinem Uni-Campus zusammen kriegen, wenn ich nicht rüber laufe , staunt ein User (via reddit)

Immer mal wieder gibt es Orte, an denen es extrem viele PokéStops und Arenen gibt, die man sich in der eigenen Stadt, geschweige denn auf dem Lande, wünschen würde. Es gibt einige solcher Beispiele:

Wie ist das bei euch in der Nähe? Habt ihr auch Orte, an denen es Stops und Arenen ohne Ende gibt? Oder sucht ihr eher verzweifelt nach Möglichkeiten, Pokémon GO zu spielen? Und wie löst ihr das Problem? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Derzeit lohnt es sich auch, sich auf die Suche nach speziellen Pokéstops zu machen. Denn in Pokémon GO wurden die Showcases eingeführt, bei denen ihr an unterschiedlichen PokéStops an Wettbewerben teilnehmen könnt.