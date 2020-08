In Pokémon GO steht heute, am 12. August, die Raid-Stunde mit Deoxys an. Wir verraten euch, warum dieses Event diesmal so lohnenswert ist.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt und gibt euch eine Stunde lang die Chance auf viele Raids. In dem Zeitraum erscheinen nämlich auf fast jeder Arena ein legendärer Raid.

Diesmal dreht sich alles um das mysteriöse Pokémon Deoxys. Die Stunde ist besonders lohnenswert, weil Deoxys nur noch kurz in den Raids zu finden ist.

Raid-Stunde heute mit Deoxys

Wann geht es los? Wie üblich startet die Raid-Stunde um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt dann genau eine Stunde Zeit, denn um 19:00 Uhr verschwinden die meisten Raids wieder.

Welche Pokémon sind die besten Konter? Deoxys ist von Typ Psycho und daher anfällig gegen die Typen Unlicht, Geist und Käfer. Die besten Konter sind:

Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

Giratina mit Dunkelklaue und Spukball

Skelabra mit Bürde und Spukball

Trikephalo mit Biss und Finsteraura

Despotar mit Biss und Knirscher

Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

Wie viele Trainer braucht man? Deoxys kann man bereits recht leicht zu zweit besiegen. Dafür benötigt ihr nur die richtigen Konter mit den passenden Attacken.

Für die Raid-Stunde empfehlen wir euch aber eine Gruppengröße von etwa 5 Spielern. So seid ihr schneller unterwegs und könnt mehr Raids machen.

Warum lohnt sich die Raid-Stunde so sehr? Deoxys kann erst seit dem Start des Enigma-Events am vergangenen Freitag als Shiny angetroffen werden. Es bleibt auch nur noch bis diesen Freitag in den Raids. Ihr habt also nur eine Woche Zeit, um das neue Shiny zu ergattern.

Die Raid-Stunde gibt euch dafür beste Möglichkeiten. Immerhin findet ihr innerhalb der einen Stunde so viele Raids wie sonst nur ganz selten. Wer Shiny Deoxys noch nicht hat, sollte diese Stunde nutzen, denn eine bessere Chance auf das Shiny wird es wohl erstmal nicht geben.

Wann Deoxys erneut zurückkehren wird, bleibt fraglich. Immerhin hat es auch insgesamt 4 Formen. Möglicherweise ist bei einer erneuten Rückkehr eine andere Form im Fokus und ihr bekommt nicht nochmal die Chance auf Shiny Deoxys in der Normalform.

Wie geht es mit der Raid-Stunde weiter? In den nächsten Wochen wird es ebenfalls eine Raid-Stunde geben, doch Deoxys steht doch nicht mehr im Fokus. In der kommenden Woche wird sich alles um Genesect drehen, was dann ebenfalls erstmalig als Shiny gefangen werden kann.