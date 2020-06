Der Community Day mit Hornliu bringt in Pokémon GO unheimlich viel Sternenstaub. Wir sagen euch, wie viel Staub ihr problemlos verdienen könnt.

Das ist der Community Day: Am kommenden Samstag, den 20. Juni, startet der Community Day mit Hornliu. Bei dem Event gibt es gleich dreifachen Sternenstaub und das über ganze 6 Stunden.

Wir zeigen euch hier, wie viel Sternenstaub in der Zeit für euch möglich ist und wie ihr am leichtesten viel Staub sammeln könnt.

Sternenstaub sammeln am Community Day

Das sind die Rechnungen: Auf reddit hat ein Trainer ein paar Hochrechnungen angestellt, wenn man den Community Day nur von Zuhause aus spielt.

So wurde das Item Rauch in die Berechnung einbezogen, welches während des Community Days in der Regel 90 Pokémon pro Stunde anlockt. Fängt man nur diese Monster, gibt es schon eine Menge Sternenstaub:

Fängt man 3 Stunden lang jedes Pokémon aus dem Rauch, gibt es 81.000 Sternenstaub (mit 6 Sternenstücken sogar 121.500 Sternenstaub)

Fängt man 6 Stunden lang jedes Pokémon aus dem Rauch, gibt es 162.000 Sternenstaub (mit 12 Sternenstücken sogar 243.000 Sternenstaub)

Ihr könnt also knapp 250.000 Sternenstaub verdienen, ohne auch nur das Haus zu verlassen. Dort sind auch nur die Pokémon aus dem Rauch einberechnet. Habt ihr Zuhause selbst noch einige Spawns, dann erhöht sich diese Summe natürlich noch.

So viel Staub gibt es von unterwegs: Hier muss man natürlich differenzieren, wo man spielt und wie viele Pokémon von unterwegs fangen kann. Pro Stunde sollten allerdings 150 Pokémon, wenn man Rauch laufen lässt, kein Problem sein.

Spielt man an einem Ort mit vielen Spawns und nutzt dafür noch den Fangtrick, dann sind 200 Pokémon pro Stunde ebenfalls kein großes Problem:

150 Pokémon pro Stunde und das über die ganzen 6 Stunden bringen insgesamt 270.000 Sternenstaub (mit 12 Sternenstücken sind das sogar 405.000 Sternenstaub)

200 Pokémon pro Stunde und das über die ganzen 6 Stunden bringen insgesamt 360.000 Sternenstaub (mit 12 Sternenstücken sind das sogar 540.000 Sternenstaub)

Was bedeutet das für euch? Am Community Day könnt ihr problemlos über eine halbe Million Sternenstaub verdienen. Solche Chancen bekommt man nicht oft in Pokémon GO, weshalb ihr sie durchaus ausnutzen solltet.

Die Sternenstücke lohnen sich bei solchen Events am meisten. Spart daher das Item bis zum Community Day und nutzt es erst dann.

Wie kann man viel Sternenstaub sammeln? Der einfachste Weg, um an viel Sternenstaub zu kommen, ist Pokémon zu fangen. Der Tipp klingt simpel und das ist er auch. Jedes Pokémon am Community Day bringt mindestens 300 Sternenstaub. Fangt daher jedes Monster, was euch auf den Bildschirm kommt.

Am besten nutzt ihr dafür den Fangtrick, denn dadurch kann man deutlich schneller Pokémon fangen und kann unter dem Strich mehr Monster eintüten.

Besucht Orte, wo viele Pokémon spawnen und spielt am besten nicht auf eurem Dorf, wo es wenig gibt. Nutzt dazu noch immer Rauch, denn dieser ist am Community Day besonders stark. Allein dadurch gibt es pro Stunde 90 Pokémon – egal ob auf dem Dorf oder in der Stadt.

Sucht ihr noch weitere Tipps für mehr Sternenstaub, könnt ihr in unserem Guide dazu vorbeischauen. Dort geben wir euch mehrere Tipps, wie ihr schnell an viel Sternenstaub kommt.